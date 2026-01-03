Formația dirijată de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, șase remize și patru eșecuri și, în 21 de etape, a înregistrat 39 de puncte. Rapid s-a clasat la final de an la o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.
OUT de la Rapid?! Cine nu face deplasarea în cantonamentul giuleștenilor
Sâmbătă, giuleștenii s-au reunit la bază, ca să plece în cantonament. Rapid a organizat un stagiu de pregătire de 9 zile în Belek, Antalya, Turcia, unde are programate două meciuri amicale.
- 10 ianuarie: Rapid vs. Wisla Plock
- 11 ianuarie: Rapid vs. CSKA 1948 Sofia
Toți jucătorii au plecat în cantonament alături de Rapid, mai puțin Antoine Baroan, care rămâne exclus din lot, și fără Franz Stolz, care a rămas la Genoa!
Stolz a bifat în acest sezon șapte apariții în campionat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu portarul austriac și ce planuri are Rapidul cu el.
Lotul Rapidului din cantonament
- Marian Aioani, George Briciu, Ianis Maghiar, Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristi Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu, Jakub Hromada, Rareș Pop, Alex Dobre, Drilon Hazrollaj, Tobais Christensen, Luka Gojkovic, Dina Grameni Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Andrei Șucu, Sebastian Banu