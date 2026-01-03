Formația dirijată de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, șase remize și patru eșecuri și, în 21 de etape, a înregistrat 39 de puncte. Rapid s-a clasat la final de an la o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.



OUT de la Rapid?! Cine nu face deplasarea în cantonamentul giuleștenilor



Sâmbătă, giuleștenii s-au reunit la bază, ca să plece în cantonament. Rapid a organizat un stagiu de pregătire de 9 zile în Belek, Antalya, Turcia, unde are programate două meciuri amicale.



10 ianuarie: Rapid vs. Wisla Plock

11 ianuarie: Rapid vs. CSKA 1948 Sofia



Toți jucătorii au plecat în cantonament alături de Rapid, mai puțin Antoine Baroan, care rămâne exclus din lot, și fără Franz Stolz, care a rămas la Genoa!



Stolz a bifat în acest sezon șapte apariții în campionat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu portarul austriac și ce planuri are Rapidul cu el.



Lotul Rapidului din cantonament

