”În niciun caz!” Decizia de neclintit luată de Mircea Lucescu după despărțirea de Dynamo Kiev

Mircea Lucescu, fost antrenor al echipei Dynamo Kiev, a infirmat cu fermitate zvonurile privind retragerea sa din fotbal într-un interviu acordat publicației Tuttosport.

În urma speculațiilor apărute în presă, Lucescu a declarat: „Absolut nu m-am retras. Din păcate, în Ucraina nu mai existau condițiile necesare pentru a lucra eficient. Am petrecut mulți ani acolo, dar acum lipsește nivelul minim de profesionalism, iar acest lucru, din păcate, nu se datorează nimănui altcuiva decât acestui blestemat de război. Deocamdată, mă odihnesc și aștept propuneri...”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fcinternews.it.

Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev la începutul lunii noiembrie

Mircea Lucescu a anunţat, vineri (3 noiembrie), că demisionează de la echipa de fotbal Dinamo Kiev, după ce aceasta a pierdut derby-ul cu Şahtior Doneţk (0-1), în campionatul Ucrainei.

„Azi nu aş vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Am decis să-mi închei cariera. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Şahtior. Vă mulţumesc tuturor şi sper că am lăsat o amprentă în fotbalul ucrainean. Sunt recunoscător preşedintelui lui Şahtior, Rinat Ahmetov, şi preşedintelui lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, pentru munca lor comună. Mi-ar fi plăcut să închei într-un mod diferit, dar totul se termină - o carieră de fotbalist, şi fotbalul în sine, şi dragostea, şi viaţă. Totul are un început şi un sfârşit”, a spus Lucescu în conferinţa de presă de după meci, citat de site-ul oficial al clubului.

Lucescu o antrena pe Dinamo Kiev din vara anului 2020 şi avea contract până la finalul acestui sezon. În primul său sezon la Dinamo Kiev, Mircea a câştigat toate trofeele interne - titlul de campion, Cupa şi Supercupa Ucrainei.

Lucescu a pregătit-o pe Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016. Cu el la cârmă, echipa din Doneţk a cucerit opt titluri de campioană a Ucrainei, şase Cupe şi şapte Supercupe. O menţiune specială pentru tehnicianul român este câştigarea Cupei UEFA în sezonul 2008-2009, după o finală cu Werder Bremen (2-1 după prelungiri).