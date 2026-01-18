Virgil Ghiță a fost integralist pentru Hannover în meciul pierdut, scor 1-3, pe terenul celor de la Kaiserslautern, în etapa a 18-a din Bundesliga 2. A fost primul joc oficial din 2026 pentru formația germană, aflată în lupta pentru promovare.



Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu



După o primă repriză fără goluri, Hannover a deschis scorul în minutul 67, prin Enzo Leopold. Egalarea a venit rapid, în minutul 73, când Ivan Prtajin a profitat de o fază fixă și a restabilit echilibrul.



Momentul-cheie al partidei s-a consumat între minutele 70 și 76, când Waniss Taibi a văzut două cartonașe galbene și a fost eliminat. Rămasă în zece oameni, Hannover nu a mai rezistat pe final.



Kaiserslautern a lovit decisiv în prelungiri, prin Semih Sahin în minutul 90+2 și Naatan Skytta, în minutul 90+5.



Virgil Ghiță a evoluat pe toată durata meciului și a primit nota 6,5 din partea SofaScore.



După acest rezultat, Kaiserslautern urcă pe locul 5, cu 30 de puncte, în timp ce Hannover coboară pe 6, cu 29 de puncte, la nouă puncte de liderul Schalke 04.



Virgil Ghiță are 19 meciuri jucate în acest sezon pentru Hannover, cu două goluri și un assist.

