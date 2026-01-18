Andre Duarte, fundașul central transferat de FCSB la finalul anului trecut, este gata de debutul oficial în Superliga. Portughezul va avea drept de joc la următorul meci al campioanei, derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie.



Stoperul a ajuns la FCSB după rezilierea contractului cu Ujpest, a jucat în amicalul cu Beșiktaș din cantonamentul din Antalya și a făcut deplasarea la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, însă nu a putut fi folosit.



Motivul a fost lipsa Certificatului Internațional de Transfer, Federația Maghiară de Fotbal refuzând să elibereze documentele la timp.



MM Stoica: „Am apelat la FIFA”



Mihai Stoica a explicat situația și a precizat că FCSB s-a adresat imediat celor de la FIFA. „Prima zi în care puteam solicita ITC-ul era 13 ianuarie și atunci am făcut demersurile. Federația Maghiară a refuzat emiterea, iar noi am apelat la FIFA, cu sprijinul FRF. Răspunsul FIFA a venit abia în ziua meciului, în jurul orei 17:00”, a declarat oficialul FCSB.



Chiar și în lipsa unui răspuns din partea federației maghiare, situația se va debloca. „Luni, 19 ianuarie, jucătorul va fi legitimat fără carte verde, dacă refuzul persistă. De luni, Andre Duarte este jucătorul nostru cu drept de joc pentru meciul cu CFR Cluj”, a anunțat MM Stoica, citat de Fanatik.

