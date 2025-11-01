Ce au spus nemții după golul salvator marcat de Virgil Ghiță în Germania

Ce au spus nemții după golul salvator marcat de Virgil Ghiță în Germania
Virgil Ghiță a marcat un nou gol important pentru echipa sa.

Virgil GhitaHannover 96bundesliga 2Elversberg
Hannover a remizat, scor 2-2, în duelul cu Elversberg din etapa a 11-a de Bundesliga 2, iar fundașul român a salvat un punct pentru echipa sa cu un gol marcat în finalul meciului.

Gazdele au deschis scorul în minutul 22 prin Petkov, dar s-au văzut egalate în prima repriză după autogolul lui Le Joncour, din minutul 42.

Elversberg a crezut că a dat lovitura în minutul 80, când a făcut 2-1 prin Conte, dar Virgil Ghiță a smuls egalul pentru Hannover cu o reușită în minutul 85 al meciului.

Ce au scris nemții despre noua reușită a lui Virgil Ghiță 

Presa din Germania a scos în evidență faptul că Hannover merita măcar un punct din această deplasarea, iar lovitura excelentă de cap a fundașului român a stabilit scorul de egalitate.

Virgil Ghiță pare că s-a specializat în reușitele decisive pe final, după ce a înscris și golul României care a adus victoria în fața Austriei în partida de pe Arena Națională.

„Echipa antrenorului Christian Titz a obținut o remiză în meciul de vineri seară (n.r. 31 octombrie) din fruntea clasamentului, împotriva lui Elversberg, grație unui gol marcat de Virgil Ghiță.

Golul fundașului român, cu cinci minute înainte de final, a asigurat un punct meritat pentru oaspeți, într-un meci extrem de intens.

Deși au primit încă un gol, oaspeții au dat dovadă de o rezistență deosebită și au câștigat pe bună dreptate un punct prin Ghiță!

Fundașul a reluat cu capul, o minge primită din lovitură liberă de la Leopold, și a trimis puțin pe lângă bara stângă”, au scris nemții.

În urma acestui rezultat, echipa lui Virgil Ghiță de află pe locul patru în Bundesliga 2, la doar trei puncte de liderul Schalke, dar care are cu un meci mai puțin.

