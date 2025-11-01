Ce au spus nemții după golul salvator marcat de Virgil Ghiță în Germania

Hannover a remizat, scor 2-2, în duelul cu Elversberg din etapa a 11-a de Bundesliga 2, iar fundașul român a salvat un punct pentru echipa sa cu un gol marcat în finalul meciului.

Gazdele au deschis scorul în minutul 22 prin Petkov, dar s-au văzut egalate în prima repriză după autogolul lui Le Joncour, din minutul 42.

Elversberg a crezut că a dat lovitura în minutul 80, când a făcut 2-1 prin Conte, dar Virgil Ghiță a smuls egalul pentru Hannover cu o reușită în minutul 85 al meciului.



Ce au scris nemții despre noua reușită a lui Virgil Ghiță



Presa din Germania a scos în evidență faptul că Hannover merita măcar un punct din această deplasarea, iar lovitura excelentă de cap a fundașului român a stabilit scorul de egalitate.

Virgil Ghiță pare că s-a specializat în reușitele decisive pe final, după ce a înscris și golul României care a adus victoria în fața Austriei în partida de pe Arena Națională.

