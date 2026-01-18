Ianis Hagi nu va fi nici măcar pe bancă la partida cu Fenerbahce. Problemele medicale de ultimă oră l-au scos din lotul lui Joao Pereira.

Ianis Hagi ratează meciul Alanyaspor - Fenerbahce



Într-un comunicat publicat cu o oră înainte de meci, Alanyaspor a anunțat că Ianis Hagi și mijlocașul francez Nicolas Janvier au acuzat o febră puternică și au fost diagnosticați cu o infecție la nivelul tractului respirator superior.



"Cei doi jucători au început tratamentul și nu vor fi incluși în lotul pentru meciul cu Fenerbahce", a mai transmis Alanyaspor.



În schimb, Umit Akdag, celălalt român de la Alanyaspor, este titular contra lui Fenerbahce, la care joacă Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Ederson sau Milan Skriniar.

În urmă cu 11 zile, Ianis Hagi a jucat în amicalul lui Alanyaspor contra lui Metaloglobus (2-0) și a înscris un gol din lovitură liberă. De asemenea, mijlocașul român a fost titular și marți, la meciul din Cupa Turciei contra lui Karagumruk (2-2).

