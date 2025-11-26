Fundașul kosovar Leard Sadriu ar putea părăsi fotbalul românesc după doar șase luni petrecute la FC Argeș, formație pe care a ajutat-o să ajungă pe locul cinci în clasament.

Kosovarul Leard Sadriu ar putea ajunge în Germania

Fundașul central ar putea pleca în această iarnă de la gruparea din Trivale, iar destinația este una surprinzătoare. Publicația Telegrafi.com, una dintre cele mai importante din Kosovo, susține că stoperul de 24 de ani a bătut palma cu o echipă din Germania, după doar 17 meciuri în care a îmbrăcat echipamentul piteștenilor.

Conform sursei citate, Sadriu a ajuns la un acord de principiu cu Holstein Kiel, echipă care evoluează în Bundesliga 2. Se pare că în momentul de față Sadriu este în expectativă până când cele două cluburi vor ajunge la un acord în privința mutării.

Kosovarii susțin că Leard Sadriu a fost ofertat și de alte cluburi din Superliga României, însă a ales liga a doua germană datorită faptului că este un campionat mai puternic și are perspectiva de a ajunge în elita fotbalului nemțesc.

Se pare că FC Argeș ar fi dispusă să renunțe la fotbalistul kosovar, însă doar dacă piteștenii vor încasa peste un milion de euro în urma mutării. Deocamdată, negocierile pentru fundașul cotat la 500.000 de euro sunt în desfășurare.

