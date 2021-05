VIDEO | Gol pentru Marius Marin in Serie B! Echipa capitanului nationalei U21, invinsa in penultima etapa din acest sezon 

Marius Marin a ajuns la doua goluri in acest sezon pentru Pisa.

Mijlocasul roman a marcat un gol pentru AC Pisa, care a fost invinsa de Brescia cu scorul de 4-3, vineri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 37-a (penultima) a ligii secunde italiene de fotbal.

Capitanul nationalei de tineret a Romaniei a deschis scorul in min. 9, celelalte goluri ale oaspetilor fiind reusite de Alessandro De Vitis (68 - penalty) si Giuseppe Sibilli (85). Pentru Brescia au punctat Florian Aye (18, 65, 82) si Alfredo Donnarumma (52 - penalty).

Marin, care a fost integralist la oaspeti, are 2 goluri marcate in 32 de partide in acest sezon.

Clasamentul din Serie B:

1. Empoli FC 70 puncte

2. US Salernitana 66 p.

3. AC Monza 64 p.

4. US Lecce 62 p.

.........................

8. Brescia Calcio 53 p.

.................................

13. AC Pisa 45 p.

