Pisa i-a stabilit pretul lui Marius Marin! Ce club din Liga 1 s-a lovit de cerintele italienilor pentru capitanul nationalei U21

Unul dintre remarcatii echipei Romaniei de la Euro U21, Marius Marin, a intrat in atentia multor echipe din Liga 1, dar si din Serie A.

Apreciat de Mutu pentru evolutiile de la Campionatul European, Marius Marin este si in vizorul mai multe echipe din Serie A si Liga 1. Printre ele si FCSB, insa patronul Gigi Becali a declarat ca nu este convins si ca nu va face transferul, deocamdata.

Cealalta echipa din Liga 1 care s-a interesat de jucator si chiar a primit un raspuns din partea clubului la care joaca Marin acum, AC Pisa, este CFR Cluj, campioana Romaniei, conform Fanatik.

Potrivit sursei mentionate, Pisa i-a fixat pretul la 2 milioane de euro, un cost prea mare pentru puterea financiara a ocupantei locului secund din Liga 1, care ii are pentru postul de mijlocas defensiv pe Mihai Bordeianu, Ovidiu Hoban, Luis Aurelio si Soares.

Marius Marin a facut pasul in Italia la 18 ani, in 2016, cand Sassuolo l-a transferat, pentru echipa Primavera, de la ACS Poli Timisoara.

Dupa trei in care a fost legitimat la Sassuolo, timp in care a fost si imprumutat la Catanzaro si Pisa, formatia toscana a decis sa-l achizitioneze definitiv, pentru 400.000 de euro.

In aceasta stagiune, Marius Marin a evoluat in 27 de partide pentru Pisa, formatie clasata pe locul 9 in Serie B, in toate competitiile, reusind trei pase decisive.