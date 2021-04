Ce zice capitanul de la U21 de transferul la FCSB! Marius Marin a vorbit pentru prima oara despre echipa lui Becali

Marius Marin a fost capitanul Romaniei la Campionatul European U21. Marin s-a remarcat in meciurile cu Olanda si Ungaria prin determinarea sa.

Evolutiile mijlocasului l-au impresionat pe finantatorului FCSB-ului, Gigi Becali, care s-a interesat de serviciile sale.

Marius Marin evolueaza din 2019 la AC Pisa, reusind sa promoveze in Serie B anul trecut.

Fotbalistul a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru el.

"Am citit si eu si imi face placere ca se vorbeste de mine, dar visul meu este altul… vreau sa joc in Serie A! Daca nu cu Pisa, poate cu o alta echipa, dar vom vedea, pentru ca, deocamdata, mai am contract inca doi ani si jumatate", a declarat Marius Marin pentru Play Sport.

Intrebat despre postarea de pe Instagram de dupa meciul cu Ungaria, cand a facut referire la jignirile rasiste ale adversarilor, capitanul nationalei de tineret a raspuns:

"Nu am absolut nimic cu ungurii, la echipa de club am avut si colegi unguri, insa nu credeam, vreodata, ca in anul 2021 se mai practica astfel de lucruri. Mi s-a parut absurd ca, la fiecare lovitura libera sau corner, sa fim facuti 'tigani'. Erau doi sau trei jucatori adversi care, non-stop, ne-au spus asa!” a dezvaluit Marius Marin.

Pisa se afla pe locul 13 in liga secunda din Italia, cu 6 etape inainte de final, si nu are nicio sansa sa promoveze.

Cota lui Marius Marin, potrivit transfermarkt, este de 1 milion de euro.