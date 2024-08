Ioan Becali, agent FIFA, a mărturisit faptul că există discuții cu un club important din Danemarca pentru transferul lui Marius Marin de la Pisa, echipă la care fotbalistul se află din iulie 2019.

Mai mult, impresarul a precizat că Pisa și-ar dori undeva la patru-cinci milioane de euro pentru serviciile lui Marin.

Doar că problema constă în faptul că echipa trebuie să împartă banii cu Sassuolo, motiv pentru care conducerea și-ar dori, pe de altă parte, să-l păstreze pe român și să forțeze accederea în Serie A.

Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”

”Acum patru ani, Marius Marin, care era invitat la echipa de tineret, dar nu mult, nu-l cunoșteam și îmi dă un telefon că vrea să colaborăm.El avea atunci un salariu de 110.000 de euro (n.r. pe an), era al lui Sassuolo și era împrumutat la Pisa. În momentul în care am semnat cu el s-a dublat contractul, în al doilea an s-a triplat.

În anul în care i-am adus pe Rus și Moruțan la Pisa, Marius Marin a ajuns la jumătate de milion de euro în Serie B. În vara am avut propuneri de la arabi cu salarii mari pentru el, dar clubul nu poate să-l dea pentru o sumă mică. O sumă de 4-5 milioane, iar o echipă din Golf care abia a promovat nu poate să dea atât.

Încă sunt în discuții cu o echipă importantă din Danemarca. Una din alea trei echipe mari îl vrea pe Marius Marin. Nu e problemă salariul, problema e că aparține jumătate-jumătate de Pisa și Sassuolo. Decât să-l vândă, Pisa vrea să-l țină și să promoveze, am văzut că fac eforturi”, a spus Ioan Becali, potrivit DigiSport.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cele din urmă cu transferul lui Marius Marin. Se vehicula într-un timp că ar fi aproape de Rapid, dar prețul piperat i-a îndepărtat pe acționarii giuleștenilor de mutarea lui Marin.