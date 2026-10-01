Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”

Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj” Stranieri
SPORT.RO
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Victor Pițurcă a analizat situația actuală din a lui Ianis Hagi în Turcia și a fost sincer.

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Naționala României va avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și va încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Ianis Hagi rămâne unul dintre oamenii de bază a echipei naționale antrenate de Gică Hagi, chiar dacă a fost criticat de mai multe voci după partida cu Suedia.

Victor Pițurcă a spus ce îi lipsește lui Ianis Hagi

Fostul selecționer al naționalei României a fost întrebat ce părere are despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi în Franța la Marseille, după ce s-a speculat în presă că echipa din Ligue 1 ar fi interesată de jucătorul lui Alanyaspor.

Victor Pițurcă a fost sincer și a spus că nu crede că acest transfer se va realiza, explicând ce îi lipsește lui Ianis Hagi pentru a juca la acel nivel.

„Ianis Hagi, la Marseille, în Franța? E foarte greu. Eu în Ianis Hagi am avut o încredere fantastică, un jucător cu calități extraordinare, tehnice, lovește mingea cu ambele picioare, dar îi lipsesc forța și viteza. E un mare dezavantaj.

Pe unde a fost, nu a putut să se impună. Tocmai din cauza deficiențelor pe care le-am zis. Nici la Rangers nu a fost titular, nici la Alaves, în Turcia la o echipă mică pățește la fel.

El are nevoie să joace, la Marseille, în Franța, ar fi foarte dificil pentru el. E un campionat foarte greu, eu am jucat în liga a doua și nu există jucători fără forță și viteză. Are nevoie să joace”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Polonia

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat în afara lotului șase titulari din meciul cu Bosnia. Pe lângă Louis Munteanu care a suferit o entorsă și nu va mai juca nici în meciul cu Suedia, selecționerul a decis să îi lase în afara lotului și pe Burcă, Eissat, Ilie, Dragomir și Olaru.

Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Louis Munteanu sunt toți cei nouă jucători lăsați în afara lotului de către Gică Hagi

Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

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