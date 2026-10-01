Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”

Naționala României va avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și va încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Ianis Hagi rămâne unul dintre oamenii de bază a echipei naționale antrenate de Gică Hagi, chiar dacă a fost criticat de mai multe voci după partida cu Suedia.

Victor Pițurcă a spus ce îi lipsește lui Ianis Hagi

Fostul selecționer al naționalei României a fost întrebat ce părere are despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi în Franța la Marseille, după ce s-a speculat în presă că echipa din Ligue 1 ar fi interesată de jucătorul lui Alanyaspor.

Victor Pițurcă a fost sincer și a spus că nu crede că acest transfer se va realiza, explicând ce îi lipsește lui Ianis Hagi pentru a juca la acel nivel.

„Ianis Hagi, la Marseille, în Franța? E foarte greu. Eu în Ianis Hagi am avut o încredere fantastică, un jucător cu calități extraordinare, tehnice, lovește mingea cu ambele picioare, dar îi lipsesc forța și viteza. E un mare dezavantaj.

Pe unde a fost, nu a putut să se impună. Tocmai din cauza deficiențelor pe care le-am zis. Nici la Rangers nu a fost titular, nici la Alaves, în Turcia la o echipă mică pățește la fel.

El are nevoie să joace, la Marseille, în Franța, ar fi foarte dificil pentru el. E un campionat foarte greu, eu am jucat în liga a doua și nu există jucători fără forță și viteză. Are nevoie să joace”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.