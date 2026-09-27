Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

Ianis Hagi a fost titular și căpitan la echipa națională, la meciul care a marcat debutul oficial al tatălui său ca selecționer. Chiar dacă nu a impresionat cu jocul său, mijlocașul este apărat de un fost internațional.

Florin Prunea l-a descris în trei cuvinte pe Ianis Hagi: ”Un jucător important”

Florin Prunea (58 de ani) crede în continuare că Ianis Hagi este unul dintre cei mai importanți jucători din circuitul echipei naționale, și nu uită de contribuțiile sale la performanțele recente ale României.

"Punctual, de Ianis. Este un jucător important pentru echipa națională. Pentru că în momentul în care nu a jucat la club și a venit la echipa națională, poți să spui orice, dar a dat maximum. Să nu uităm calificarea la EURO, i se datorează și lui. Golul cu Israel și evoluțiile foarte bune. Sigur, în cariera unui jucător apar și astfel de momente. Sigur că e cel mai expus dintre jucători. Sigur că banderola pe care i-a pus-o Gică pe mână este de două ori expusă.

Dar eu cred că e un jucător de care echipa națională are nevoie. Nu avem mulți jucători care pot să facă diferența, care pot decide o fază și așa mai departe. Sigur, a avut o evoluție mai slabă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l înmormântăm acum. Eu cred că Ianis este un jucător care are multe de oferit în fotbalul românesc", a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League