Ianis Hagi, problema naționalei? Ionel Dănciulescu a spus lucrurilor pe nume: „Mi se pare o idioțenie, scuză-mă!”

Ianis Hagi, problema naționalei? Ionel Dănciulescu a spus lucrurilor pe nume: „Mi se pare o idioțenie, scuză-mă!” Nationala
SPORT.RO
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Ionel Dănciulescu a vorbit despre criticile pe care le-a primit Ianis Hagi după meciul cu Suedia.

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Ianis HagiGica HagiRomaniaIonel Danciulescu
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România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Ionel Dănciulescu intervine în „telenovela Ianis Hagi”: „O chestie minoră”

Ianis Hagi a făcut o partidă sub nivelul său obișnuit cu Suedia, după ce Gică Hagi a fost criticat din mai multe părți pentru că l-a convocat având în vedere minutele puține jucate de fiul său în acest start de sezon.

Ionel Dănciulescu a comentat revolta creată în jurul faptului că Ianis Hagi este căpitanul echipei naționale și consideră că această discuție nu își are sensul și i-a luat apărarea jucătorului de la Alanyaspor.

„Mie mi se pare o chestie minoră asta cu căpitanul de echipă. Mi se pare o idioțenie, scuză-mă! Pe mine mă interesează mai mult ce randament are jucătorul Ianis Hagi. Ok, Ianis a făcut o partidă mai modestă, toți suntem de acord.

Pentru mine, el mereu când a venit la națională a avut o atitudine bună și evoluții bune. Mie mi se pare că el arde să poarte tricoul naționalei. Ok, el a fost modest meciul ăsta”, a spus Dănciulescu, conform digisport.ro.

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Gică Hagi: ”Ianis este unul dintre căpitani!”

Întrebat dacă Ianis Hagi va continua să fie căpitanul echipei naționale în condițiile în care a fost aspru criticat după prestația avută în meciul cu Suedia, Gică Hagi a avut un răspuns clar.

Hagi Jr. va purta în continuare banderola în absența lui Nicolae Stanciu. Selecționerul a fost întrebat dacă el a fost cel care a decis că Ianis să fie căpitanul echipei, iar Hagi a transmis că fiul său a fost ales de întreg grupul.

”Ianis e unul dintre căpitani, așa cum e și Stanciu sau Răzvan Marin. Apoi Drăgușin, care e din generația mai tânără. De toată lumea a fost ales”, a declarat Gică Hagi pentru Digi Sport.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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