Ianis Hagi, problema naționalei? Ionel Dănciulescu a spus lucrurilor pe nume: „Mi se pare o idioțenie, scuză-mă!”

România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Ionel Dănciulescu intervine în „telenovela Ianis Hagi”: „O chestie minoră”

Ianis Hagi a făcut o partidă sub nivelul său obișnuit cu Suedia, după ce Gică Hagi a fost criticat din mai multe părți pentru că l-a convocat având în vedere minutele puține jucate de fiul său în acest start de sezon.

Ionel Dănciulescu a comentat revolta creată în jurul faptului că Ianis Hagi este căpitanul echipei naționale și consideră că această discuție nu își are sensul și i-a luat apărarea jucătorului de la Alanyaspor.

„Mie mi se pare o chestie minoră asta cu căpitanul de echipă. Mi se pare o idioțenie, scuză-mă! Pe mine mă interesează mai mult ce randament are jucătorul Ianis Hagi. Ok, Ianis a făcut o partidă mai modestă, toți suntem de acord.

Pentru mine, el mereu când a venit la națională a avut o atitudine bună și evoluții bune. Mie mi se pare că el arde să poarte tricoul naționalei. Ok, el a fost modest meciul ăsta”, a spus Dănciulescu, conform digisport.ro.