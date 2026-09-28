„Niciodată nu mi-aș fi băgat copilul!” Ioan Andone face lumină în controversa Ianis Hagi

„Niciodată nu mi-aș fi băgat copilul!” Ioan Andone face lumină în controversa Ianis Hagi Nationala
SPORT.RO
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Ioan Andone a vorbit despre titularizarea lui Ianis Hagi la echipa națională.

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România a cedat în prima partidă din UEFA Nations League, scor 1-2 în fața Suediei. Aflat la primul meci oficial ca selecționer, Gică Hagi a decis să mizeze ca titular, în ciuda lipsei minutelor de la echipa de club, pe Ianis Hagi. Mai mult decât atât, „Prințul” a fost căpitan.

Ioan Andone face lumină în controversa Ianis Hagi

Prestația lui Ianis Hagi a fost una ștearsă, astfel că valul de critici nu a întârziat să apară. Fanii sunt nemulțumiți de faptul că Gică Hagi a mizat pe propriul fiu, în condițiile în care mijlocașul nu a evoluat la echipa club.

Întrebat despre această situație, Ioan Andone a răspuns fără să stea pe gânduri: nu l-ar fi băgat pe fiul său în teren. Tehnicianul e de părere că Ianis a fost supus la o presiune suplimentară încă de când era copil și că e obișnuit cu astfel de momente.

"Eu niciodată nu mi-aș fi băgat copilul. Nu, niciodată! Nu contează că avea sau nu meciuri în picioare sau că merita.

Câteodată stai și te gândești de zece ori. Dar așa e Gică, l-a pus căpitan devreme la Farul, i-a dat personalitate. Eu am o părere foarte bună despre Ianis, e un tip foarte inteligent. Nu trebuie să-l compari cu tatăl lui.

Cine mai avea aplecarea lui Gică în lumea asta? Ți-o punea de la 50 de metri unde voiai tu. Ianis e un alt tip de jucător, joacă mult mai bine cu ambele picioare decât Gică. Are mai multe. 

Acum, trebuie să-i cauți și locul, să aibă în jurul lui colegi și un sistem potrivit. E treaba lui Gică. Ăla micu' rezistă la presiunea asta, asta e părerea mea", a declarat Ioan Andone, potrivit Digi Sport.

  • Gica ianis hagi
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Desfășurarea duelului Suedia - România 

Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.

Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul trimițând în proprie poartă.

La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.

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