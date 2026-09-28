„Niciodată nu mi-aș fi băgat copilul!” Ioan Andone face lumină în controversa Ianis Hagi

România a cedat în prima partidă din UEFA Nations League, scor 1-2 în fața Suediei. Aflat la primul meci oficial ca selecționer, Gică Hagi a decis să mizeze ca titular, în ciuda lipsei minutelor de la echipa de club, pe Ianis Hagi. Mai mult decât atât, „Prințul” a fost căpitan.

Ioan Andone face lumină în controversa Ianis Hagi

Prestația lui Ianis Hagi a fost una ștearsă, astfel că valul de critici nu a întârziat să apară. Fanii sunt nemulțumiți de faptul că Gică Hagi a mizat pe propriul fiu, în condițiile în care mijlocașul nu a evoluat la echipa club.

Întrebat despre această situație, Ioan Andone a răspuns fără să stea pe gânduri: nu l-ar fi băgat pe fiul său în teren. Tehnicianul e de părere că Ianis a fost supus la o presiune suplimentară încă de când era copil și că e obișnuit cu astfel de momente.

"Eu niciodată nu mi-aș fi băgat copilul. Nu, niciodată! Nu contează că avea sau nu meciuri în picioare sau că merita.

Câteodată stai și te gândești de zece ori. Dar așa e Gică, l-a pus căpitan devreme la Farul, i-a dat personalitate. Eu am o părere foarte bună despre Ianis, e un tip foarte inteligent. Nu trebuie să-l compari cu tatăl lui.

Cine mai avea aplecarea lui Gică în lumea asta? Ți-o punea de la 50 de metri unde voiai tu. Ianis e un alt tip de jucător, joacă mult mai bine cu ambele picioare decât Gică. Are mai multe.

Acum, trebuie să-i cauți și locul, să aibă în jurul lui colegi și un sistem potrivit. E treaba lui Gică. Ăla micu' rezistă la presiunea asta, asta e părerea mea", a declarat Ioan Andone, potrivit Digi Sport.