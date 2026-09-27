Prestația mijlocașului de la Alanyaspor a fost criticată dur, mai ales că tatăl său l-a convocat la echipa națională deși fotbalistul a evoluat destul de puțin la echipa sa de club.
Un nou căpitan la națională în locul lui Ianis Hagi?! Răspunsul dat de Gică Hagi
Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan în meciul pierdut de România în fața Suediei, scor 1-2, în Nations League.
Întrebat dacă Ianis Hagi va continua să fie căpitanul echipei naționale în condițiile în care a fost aspru criticat după prestația avută în meciul cu Suedia, Gică Hagi a avut un răspuns clar.
Hagi Jr. va purta în continuare banderola în absența lui Nicolae Stanciu. Selecționerul a fost întrebat dacă el a fost cel care a decis că Ianis să fie căpitanul echipei, iar Hagi a transmis că fiul său a fost ales de întreg grupul.
”Ianis e unul dintre căpitani, așa cum e și Stanciu sau Răzvan Marin. Apoi Drăgușin, care e din generația mai tânără. De toată lumea a fost ales”, a declarat Gică Hagi pentru Digi Sport.
Programul României din UEFA Nations League
- Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia – ROMÂNIA 2-1
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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