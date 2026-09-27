Un nou căpitan la națională în locul lui Ianis Hagi?! Răspunsul dat de Gică Hagi

Prestația mijlocașului de la Alanyaspor a fost criticată dur, mai ales că tatăl său l-a convocat la echipa națională deși fotbalistul a evoluat destul de puțin la echipa sa de club.

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Întrebat dacă Ianis Hagi va continua să fie căpitanul echipei naționale în condițiile în care a fost aspru criticat după prestația avută în meciul cu Suedia, Gică Hagi a avut un răspuns clar.

Hagi Jr. va purta în continuare banderola în absența lui Nicolae Stanciu. Selecționerul a fost întrebat dacă el a fost cel care a decis că Ianis să fie căpitanul echipei, iar Hagi a transmis că fiul său a fost ales de întreg grupul.

”Ianis e unul dintre căpitani, așa cum e și Stanciu sau Răzvan Marin. Apoi Drăgușin, care e din generația mai tânără. De toată lumea a fost ales”, a declarat Gică Hagi pentru Digi Sport.

Programul României din UEFA Nations League