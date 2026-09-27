Un nou căpitan la națională în locul lui Ianis Hagi?! Răspunsul dat de Gică Hagi

Un nou căpitan la națională în locul lui Ianis Hagi?! Răspunsul dat de Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan în meciul pierdut de România în fața Suediei, scor 1-2, în Nations League.

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Ianis HagiRomaniabosniaSuediaGica Hagicapitan
Din articol

Prestația mijlocașului de la Alanyaspor a fost criticată dur, mai ales că tatăl său l-a convocat la echipa națională deși fotbalistul a evoluat destul de puțin la echipa sa de club.

Gică Hagi: ”Ianis este unul dintre căpitani!”

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Întrebat dacă Ianis Hagi va continua să fie căpitanul echipei naționale în condițiile în care a fost aspru criticat după prestația avută în meciul cu Suedia, Gică Hagi a avut un răspuns clar.

Hagi Jr. va purta în continuare banderola în absența lui Nicolae Stanciu. Selecționerul a fost întrebat dacă el a fost cel care a decis că Ianis să fie căpitanul echipei, iar Hagi a transmis că fiul său a fost ales de întreg grupul.

”Ianis e unul dintre căpitani, așa cum e și Stanciu sau Răzvan Marin. Apoi Drăgușin, care e din generația mai tânără. De toată lumea a fost ales”, a declarat Gică Hagi pentru Digi Sport.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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