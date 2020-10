Mihaila, pregatit sa se bata cu Ronaldo din Serie A! Atacantul a fost prezentat OFICIAL la Parma Calcio! Primele declaratii

Valentin Mihaila (20 ani) s-a transferat la Parma Calcio chiar in ultima saptamana de mercato.

Fostul star al Craiovei a fost prezentat oficial la noul sau club, care plateste 9 milioane de euro oltenilor in schimbul sau, in 4 transe dupa cum www.sport.ro a anuntat.

Atacantul a vorbit la conferinta de presa de prezentare despre decizia luata, dar si despre obiectivele pe care le are in Serie A, acolo unde vrea sa incheie sezonul cat mai sus in clasament.

"M-am gandit la un pas in viitor pentru mine, e un mare pas, dar nu vreau sa ma opresc aici, vreau sa fie o rampa de lansare pentru mine aceasta echipa. M-am gandit si la echipa pentru ca este una cu traditie si multi suporteri, vreau sa intru pe teren, sa demonstrez.

Nu am un idol, imi plac mai multi fotbalisti, jucatori din Italia, dar nu am idol dupa care sa ma iau. Incerc sa iau de la fiecare cate ceva.

Am vorbit cu antrenorul, nu mi-a cerut nimic in particular, mi-a spus doar sa intru cu incredere si totul va fi bine.

Imi place foarte mult pozitia de extrema stanga, cand era domnul Mangia la Craiova am jucat si in spatele varfului, mai interior, dar nu m-am acomodat foarte bine si am ramas pe pozitia de extrema stanga.

O sa demonstrez pe teren, sunt constient ca am putina presiune dar nu vreau sa fiu delasator, vreau sa intru pe teren cu incredere si sa imi arat calitatile. De asta sunt aici si cred ca datorita acestui lucru m-au dorit aici.

Sunt constient ca sunt multe echipe bune in Serie A, dar nu am venit aici sa ma bat la retrogradare. Vreau ca eu si coechipierii mei sa ne clasam cat mai sus, sunt foarte incantat pentru alegerea mea. Sunt convins ca ne vom clasa cat mai sus anul acesta", a spus Valentin Mihaila la conferinta de presa.