Mihaila a semnat pe 5 ani cu Parma! Craiova ia o suma URIASA si pastreaza un procent din vanzarea DINAMITEI de pe Oblemenco! Detaliile momentului

Valentin Mihaila a trecut vizita medicala si a devenit oficial jucatorul Parmei.

Fotbalistul de 20 de ani va juca in urmatorii 5 ani la Parma. CSU Craiova a dat lovitura anului pe piata transferurilor din Liga 1. S-a ales cu 7 milioane de euro si cu 10% dintr-un transfer ulterior al fotbalistului, anunta Gazeta Sporturilor. Mutarea a fost facuta prin intermediul firmei controlate de fratii Ioan si Victor Becali, care revin astfel in prim-plan cu un transfer important, facut pe bani multi, dupa ani in care reusitele au lipsit.

Reprezentantul firmei fratilor Becali la negocierile cu Parma a fost Dragos Sarbu, asociatul celor doi.

Mihaila a fost azi pe stadion la Parma - Verona si s-a pozat alaturi de tatal sau si de Silviu Bogdan, fostul sef al centrului de tineret al oltenilor.