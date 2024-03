Dan Șucu a dat replica în scandalul cu banii dați de Rapid celor din galerie: ”E o problemă dacă facem asta!”

”Bocciu”, liderul fanilor giuleșteni s-a aflat printre cei arestați, iar Gheorghe Răducan, ”Gigi Corsicanu”, a devenit noul lider de galerie.

Dan Șucu: ”Vreau un lider care să țină galeria unită!”

Dan Șucu a vorbit despre arestarea lui Liviu Ungurean, liderul de galerie a Rapidului. Patronul giuleștenilor consideră că arestarea lui ”Bocciu” a reprezentat o lovitură pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi.

Totuși, afaceristul s-a arătat deranjat de decizia suporterilor de a nu încuraja echipa în meciul cu Farul Constanța. Șucu a subliniat că își dorește un lider de galerie care să nu fie ”certat” cu legea.

”Faptul ca Liviu (n.r. Ungurean) este arestat este o povară psihologică. Toți simțim nevoia ca echipa să fie încurajată de suporteri. Decizia de a nu încuraja echipa la meciul cu Farul nu cred că a fost bună. Nu cred că a venit de la Liviu. Nu intenționăm să intervenim în niciun fel în galerie. Nu suntem bineveniți acolo.

Galeria este un organism independent. Ce îmi doresc eu nu este relevant. Dorința mea e să existe o galerie unificată, nu vreau să văd zece galerii care au conflicte una cu cealaltă. Vreau un lider puternic care să țină galeria unificată. Probleme la club nu știu să fie, sunt convins că galeria își va alege un nou lider. Speranța mea e să fie un lider care nu are probleme cu legea”, a spus Dan Șucu la Digi Sport.

Dan Șucu, replică pentru Gigi Corsicanu

Totodată, patronul Rapidului i-a dat replica lui Gheorghe Răducan, ”Corsicanu”, cel care s-a declarat nemulțumit de prețul biletelor plătite de suporteri la meciurile giuleștenilor. De asemenea, Șucu l-a contrazis pe liderul galeriei lui Rapid în privința sumelor de bani cu care conducerea clubului contribuie la deplasări și la scenografii.

”Nu am afirmat niciodată că am dat bani unui om din galerie. Am zis că, din punctul nostru de vedere, pentru deplasările lungi, suntem și am fost de acord să contribuim la costuri atunci când suntem solicitați.

În ceea ce privește scenografiile, eu știu de una sau două (n.r. la care clubul Rapid a contribuit cu bani). Noi plătim autocarele respective direct la firma de transport. Sursa banilor de la Rapid sunt multiple. În cele mai multe galerii, suporterii primesc intrare gratuită, la Rapid nu există intrare gratuită, ei își plătesc biletele.

Îmi face plăcere ca din biletele pe care le plătesc, să sprijinim deplasările. Prezența într-o galerie nu este o chestiune de profesie, este o pasiune. Dacă vrem să transformăm pasiunea în profesie, este o problemă”, a adăugat Dan Șucu pentru sursa citată.