"Am fost putin egoist, dar imi doresc sa inscriu!" Valentin Mihaila ramane fara gol in noul sezon! Ce a spus atacantul dupa meciul cu Voluntari

Atacantul oltenilor isi doreste enorm sa inscrie pentru a prinde cat mai multa incredere pe viitor.

Valentin Mihaila (20 de ani) isi doreste foarte mult sa se impuna la Craiova. Tanarul atacant a avut cateva ocazii clare de gol, insa nu a reusit sa bage mingea in poarta. In cele patru meciuri disputate pana acum in noul sezon, Mihaila nu a reusit sa inscrie niciun gol.

Atacantul oltenilor considera ca echipa are mai multa experienta in noul sezon fata de cel precedent:

"Sunt fericit ca am castigat, am luat cele trei puncte. Mi-am ajutat echipa si sper sa o fac in continuare. Voluntari are un lot foarte bun si un start de sezon la fel de bun. Nu au avut foarte multe ocazii reale, dar au avut un joc de posesie bun. Eu am avut vreo doua ocazii, puteam sa si pasez, pot sa spun ca am fost putin egoist, dar mi-am incerta sansa. Am luat cele 3 puncte si este tot ce ne-am dorit.

Imi doresc sa inscriu, ca orice atacant. Golul imi da incredere, dar usor usor incerc sa imi intru in ritm.

Avem mai multa experienta acum si cu venirea lui Marius in defensiva. Campionatul pe care l-am pierdut in sezonul trecut ne-a dat de gandit si cu siguranta am prins ceva mai multa experienta noi cei tineri si sper sa ne ajute pe viitor", a spus Valentin Mihaila la Digi Sport