Universitatea Craiova, lovituri importante in ultima zi de mercato! Oltenii se pregatesc sa il aduca pe inlocuitorul lui Koljic! Doi jucatori de la Botosani merg in Banie

Univeristatea Craiova s-a miscat foarte bine in ultima zi a perioadei de transferuri si incearca sa bifeze nu mai putin de 3 mutari.

Oltenii i-ar fi gasit inlocuitor lui Elvir Koljic, accidentat foarte grav in partida castigata de formatia lui Cristiano Bergodi cu 1-0 impotriva celor de la CSMS Iasi. In viziunea conducerii formatiei din Banie inlocuitorul perfect pentru Koljic este Ivan Mamut, un atacant cu talie, exact pe stilul de joc al atacantului bosniac, anunta Fanatik.

Ivan Mamut, in varsta de 23 de ani, este un produs al centrului de copii si juniori al lui Hajduk si se afla la prima aventura in afara campionatului croat. A evoluat ultima data pentru Inter Zapresic, formatie din liga secunda croata.

De asemenea, formatia craioveana a reusit sa il transfere pe George Cimpanu de la Botosani, si ar negocia si cu Reagy Ofosu.

Primul este vazut drept inlocuitorul perfect pentru Valentin Mihaila, plecat la Parma in schimbul a 8 milioane de Euro, mai ales ca este eligibil pentru regula Under-21. Cimpanu a fost preferat de olteni in detrimentul lui Alex Matan de la Viitorul, ale carui pretentii financiare au fost considerate exagerate de conducatorii Universitatii. George Cimpanu este cotat de catre Transfermarkt la 250.000 de Euro.

✍️ Universitatea Craiova mai are încă un jucător la Naționala Under-21: George Cîmpanu. El a semnat cu Știința pe o... Posted by Universitatea Craiova on Monday, 5 October 2020

Cea mai mare lovitura pe care oltenii o incearca in aceasta ultima zi de mercato este reprezentata de aducerea lui Reagy Ofosu, tot de la Botosani. Fotbalistul de 29 de ani care este cotat la 500.000 Euro a sosit in Romania in 2019 si a avut evolutii foarte bune la FC Botosani. In acest moment Universitatea Craiova se afla in discutii foarte avansate cu fotbalistul care a castigat titlul de campion in Slovacia cu Spartak Trnava in sezonul 2017-2018, singurul lucru care ar mai trebui pus la punct fiind salariul jucatorului.

Ofosu pare a fi inlocuitorul pe termen scurt al lui Valentin Mihaila, in vreme ce George Cimpanu poate reprezenta o solutie pe termen lung pentru flancul stang al atacului 'leilor'.