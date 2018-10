Unde a ajuns sa joace Vlad Dragomir si motivul pentru care a plecat de la Arsenal

Vlad Dragomir a lasat Anglia pentru o experienta in fotbalul italian

Vlad Dragomir (19 ani) a plecat de la Arsenal, dupa trei ani petrecuti in Anglia, si a ales Perugia, echipa de Serie B antrenata de Alessandro Nesta.

Dragomir spune ca nu a fost fortat sa plece de la Anglia, ba din contra, ca avea pe masa o oferta de prelungire pe inca 4 ani, dar a ales un loc in care sa poata face pasul spre fotbalul de seniori.

"Am plecat de la Arsenal nu pentru ca nu am mai fost dorit, ci pentru ca asa am considerat ca e mai bine pentru cariera mea. Nu vreau sa depind de niciun club de unde sa fiu apoi imprumutat la un altul, prefer sa-mi decid singur drumul in viata. Atat timp cat nu aveam sanse reale sa joc constant in prima echipa, am decis sa plec la un alt club, corespunzator nivelului real la care sunt acum si unde pot sa joc meci de meci. Si nu imi pare rau deloc de decizia luata, timpul urmand sa demonstreze ca am avut dreptate", a spus Dragomir intr-un interviu pentru ProSport.

Dragomir a jucat 4 meciuri in cele sase etape din noul sezon de Serie B, si a marcat si primul sau gol in Italia, contra lui Palermo.

"Am ales Perugia pentru ca este exact clubul de genul celui care va spuneam. Un club cu traditie, interesat sa lanseze tineri jucatori. A contat mult si dorinta antrenorului de a ma avea, proiectul sportiv propus si dorinta mea de a demonstra intr-un campionat dificil, mult tacticizat si cu o vitrina atractiva catre cluburile mari."

"Liga I? Nu, vreau sa continui in strainatate!"

Vlad Dragomir spune ca nu se gandeste sa accepte vreo eventuala propunere venita din Liga I.

"Cu tot respectul, am plecat din Romania la 16 ani cu gandul sa imi construiesc o cariera in strainatate. Sunt mandru ca am fost primul jucator roman din istoria clubului Arsenal si am de gand sa continui in strainatate", a mai spus Dragomir in ProSport.