Omul care a ingropat Romania cu nationala Lituaniei: "Am fost la un pas sa ajung la Steaua!" Ce spune despre meciul de joi

In urma cu 10 ani reusea cel mai frumos gol din cariera in fata nationalei Romaniei.

Romania joaca joi de la ora 21.45 in direct la Pro TV cu Lituania in etapa a 3-a din UEFA Nations League. Desi Lituania nu este o adversara considerata periculoasa, aceeasi situatie a avut loc in 2008 - atunci, Lituania a castigat cu 3-0 in Romania, la Cluj. Marius Stankevičius, eroul Lituaniei de la acea partida, a vorbit pentru presa din Romania inaintea duelului de joi.

"Nu eram jucatori fenomenali, dar aveam posibilitati mari de exprimare. Aveam si un antrenor bun, un portughez (n.r. – Jose Couceiro), care ne-a adus si ne-a invatat lucruri simple, dar eficace. Din pacate, n-am existat rabdare, iar generatia mea nu s-a implinit. Trebuia sa mai crestem, ca sa reusim o calificare. S-a ruinat totul. Noi suntem saracii fotbalului, fata de romani. Totul depinde de ce alegeri faci. Asa se intampla cand nu esti unit, incepand de la magazioner la seful federatiei.

Nu este corect sa comparam vremurile si echipele. Romania va face jocul, la partida de joi. Va construi, iar Lituania va cauta sa contraatace. Nu avem atacanti, facem eforturi sa ajungem la finalizare. Toate echipele sunt puternice, cand dau de Lituania. Echipa trebuie sa dea peste 100%, ca sa poata face ceva, sa obtina un rezultat bun.

tin minte ca am deschis scorul la Cluj si ca am marcat cel mai frumos gol al carierei mele. A fost ca si cum am invins o nationala mare. Am fost mandri de acel meci. Repet, am batut o echipa in fata careia ne scoatem palaria" a declarat Stankevičius

Stankevičius a povestit si despre jucatorii romani pe care i-a cunoscut. El evolueaza acum in Serie D, la AC Crema 1908.



"Cu Florin Andone, la Cordoba, dar si cu Stefan Radu, la Lazio. Stiu traseul lui Andone. A pornit de jos si a reusit. El are o poveste de viata care poate fi un exemplu pentru oricine. Am dat numai peste romani de calitate. Cu Andone vorbeam in spaniola, iar cu Radu – in italiana. Amandoi sunt niste baieti de treaba. Si era sa joc la voi, in Romania.



Tin minte ca odata eram la Brescia, in 2008, cand m-a cautat Steaua. M-au cautat si a doua oara, dar nici atunci nu s-a putut face transferul. Nu-mi este frica de nimeni. Nici n-am apucat sa negociez contractul, nici gand sa apuc sa-l semnez. Asta pentru ca Brescia n-a vrut sa ma vanda. Am discutat apoi despre subiect cu Arlauskis, care, desi a avut ceva probleme cand a plecat de la Steaua, mi-a vorbit de bine despre club. As fi venit la o echipa mare, as fi fost mandru, o onoare sa joc la un club cu o asemenea istorie. Eram mai tanar si trebuia sa ma mai maturizez" a spus Marius Stankevičius pentru Libertatea.