E GROASA! Ronaldo s-a intalnit de urgenta cu avocatii sai in Portugalia si isi pregateste apararea! Prima veste buna in cazul de viol

Cristiano Ronaldo nu are liniste.

Ronaldo a decis sa nu mai joace anul acesta pentru nationala, insa a zburat de urgenta catre Portugalia pentru o intalnire cu avocatii sai. Acestia lucreaza la apararea starului de la Juventus in procesul de viol din Las Vegas. Ronaldo sustine ca este nevinovat, insa cotidianul german Der Spiegel a publicat intelegerea sa cu Katryn Mayorga din 2010, cand s-a angajat sa-i plateasca 375.000 de euro in schimbul tacerii ei.

Potrivit The Sun, Moryega nu ar fi singura care il acuza pe Ronaldo de viol. Jurnalistii britanici sustin ca si doua femei din UK l-ar fi acuzat pe jucator, insa una din ele a negat deja. Marocanca Ruby, implicata in trecut si in procesul lui Silvio Berlusconi de sex cu minor, ar fi fost si ea violata de Ronaldo, potrivit The Sun. Ea a aparut insa in fata presei si a anuntat ca numele ei este asociat cu acest scandal fara nicio acoperire. "Este o stire falsa. Numele meu este folosit in scopuri murdare", a spus Ruby.

Intre timp, Ronaldo isi pregateste apararea impreuna cu avocatii sai din Portugalia. Un expert legal sustine ca el ar putea fi fortat sa se mute inapoi in tara sa natala, daca americanii vor decide sa ceara extradarea sa. Un cetatean UE poate fi extradat in SUA doar daca nu locuieste in tara sa natala.