Transfer TOTAL neasteptat pentru Becali la FCSB! A pus ochii pe un fost dinamovist. Pe cine vrea sa aduca in iarna

Gigi Becali si-a dat seama ca echipa are nevoie de un transfer cat mai repede.

Stelistii au ajuns sa joace cu Junior Morais, Lucian Filip sau Dragos Nedelcu aparatori centrali, in lipsa de solutii. Chiar daca Dica a evitat sa critice public politica de transferuri a clubului, antrenorul a lasat de inteles ca lipsa unei solutii de durata in centrul defensivei ii da mari batai de cap.



Cum Balasa e accidentat, Planic e singurul fundas central cu experienta din lot in acest moment. Pentru a repara 'gaura' din defensiva, Becali vrea sa-l aduca la echipa pe capitanul Chiajnei, Andrei Marc. Fostul dinamovist i-a fost propus lui Becali de un apropiat, anunta Fanatik. Patronul il va urmari pana la iarna, apoi va lua o decizie in cazul sau.

Marc mai are contract la Chiajna pana in vara lui 2019, astfel ca o despartire de Concordia n-ar fi deloc complicata.