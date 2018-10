Burleanu, profesor pentru Djorkaeff, Mendieta si Gilberto Silva! Motivul pentru care seful FRF ajunge tarziu la Vilnius

Presedintele FRF ajunge mai tarziu la Vilnius pentru meciul nationalei cu Lituania, joi, 21:45, PROTV!

Razvan Burleanu a sustinut astazi, 8 octombrie 2018, la Londra, prezentarea “Abordarea strategica a marketingului sportiv” in fata cursantilor acestui program organizat de forul continental, printre care Djorkaeff si Mendieta.

UEFA le ofera fostilor jucatori care au evoluat la cel mai inalt nivel posibilitatea de a participa la o serie de cursuri de specializare in managementul fotbalului. Programul UEFA Executive Master, in cadrul caruia presedintele FRF participa ca lector din 2016, le pune acestora la dispozitie informatiile necesare pentru a reusi si in afara terenului, intr-o functie de conducere in sportul care i-a consacrat.

Evenimentul din aceasta luna face parte din modulul 5 al editiei 2017-2019 din program, cea de-a doua organizata de UEFA. Daca prima editie i-a avut printre cursanti pe Eric Abidal, Juninho Pernambucano, Christian Karemebeu sau Rai Oliveira, aceasta noua sesiune i-a reunit pe Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Stilian Petrov, Gilberto Silva sau Kolo Toure.

“Sunt onorat sa pot impartasi din experienta implementarii Planului Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din Romania 2015-2020, cu atat mai mult cu cat organizatorii au apreciat ca exemplul nostru poate deveni un reper de bune practici in diferite domenii ale fotbalului. Cei 26 de cursanti ai acestei editii cumuleaza 1.440 de meciuri internationale, trei Cupe Mondiale, cinci titluri de campioni europeni si doua Ligi ale Campionilor”, a declarat Razvan Burleanu, presedintele FRF.