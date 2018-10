WOW! Cate bilete s-au vandut pana acum la meciul cu Serbia si cum arata gazonul! GALERIE FOTO

Meciurile Romaniei cu Lituania si Serbia se vad in direct la PRO TV

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania joaca in urmatoarele cinci zile doua partide capitale in lupta pentru primul loc in grupa de UEFA Nations League.

Primul meci e in Lituania, joi, de la 21:45, in direct la PRO TV, apoi Romania intalneste Serbia, duminica dupa amiza, si sunt toate sansele ca aceasta partida sa se joace cu tribunele pline.

Pana astazi, cu cinci zile inainte de meci, s-au vandut 29.800 de bilete.

Federatia se asteapta ca asistenta sa se apropie de 45.000 de spectatori.

Au fost scoase la vanzare putin sub 50.000 de bilete. 10% din capacitatea stadionului ramane goala, ca masura de securitate (5500 de bilete). 1000 de locuri sunt blocate, ca pedeapsa din partea UEFA pentru incidentele care ne-au inchis portile si la meciul cu Muntenegru.

Gazonul de pe National Arena, protejat in ultimele saptamani, se prezinta in conditii foarte bune.

Romania - Serbia se joaca duminica, de la ora 16:00, in direct la PRO TV.

Imagini in galeria foto de mai jos