În iulie 2022, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe Matthias Mal, tânărul fotbalist român din Linz devenit atunci campion național la fotbal și vicecampion național la futsal în Austria.

Acum, Matthias are 16 ani, joacă la SKN St. Polten și este proaspăt vicecampion al Austriei la categoria Under 16.

Înaintea partidei Austria - România, care se joacă sâmbătă la Viena în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, Sport.ro a stat de vorbă cu internaționalul de juniori care provine dintr-o familie originară din Marghita, județul Bihor.

Interviul realizat de Sport.ro cu Matthias Mal, internațional român de juniori



Matthias, cum a fost pentru tine sezonul recent încheiat, în care ai devenit vicecampion cu St. Polten?

A fost un an competițional la nivelul academiilor din Austria foarte complicat, greu și plin de surprize. Mulți nu ne dădeau vreo șansă să fim pe podium, dar prin determinare și formarea unui grup puternic am demostrat că imposibilul devine posibil.

Am terminat pe locul 2 și sunt fericit că am realizat o astfel de performanță într-un cadru competițional atât de puternic. Am un moto după care mă ghidez în viață - Dumnezeu este în control, și asta îmi oferă multă determinare.