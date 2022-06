Andreas ”Andi” Ivan, mijlocaș ofensiv sau extremă în vârstă de 27 de ani care a jucat la nivel de juniori și de tineret atât pentru Germania (Under 19), cât și pentru România (Under 17 și Under 21), a semnat cu Schalke 04, echipă nou-promovată în Bundesliga.

Prestațiile foarte bune ale lui Ivan din ultimul sezon de Regionalliga de la Rot Weiss Ahlen, pentru care a jucat 28 de meciuri, a înscris 10 goluri și a dat 8 assist-uri, i-au făcut pe cei de la Schalke să-i ofere un contract românului, pe care l-au numit pe site-ul oficial ”un jucător de creație”.

Andreas Ivan: ”Antrenorul lui Schalke m-a întrebat ce caut în acest campionat”

Cel puțin pentru început însă, Andi Ivan va juca la echipa a doua a grupării din Gelsenkirchen.

”În sezonul trecut am jucat de două ori împotriva lui Schalke și cu ei am marcat 2 goluri și am dat 4 pase de gol. Apoi antrenorul a venit la mine după meciul retur și m-a întrebat ce caut în acest campionat...

Două zile mai târziu, Schalke l-a contactat pe managerul meu, au fost foarte interesați. Apoi am fost invitat și am avut o conversație lungă, intensă și foarte pozitivă cu antrenorul Jakob Fimpel și așa am trecut la <<Die Königsblauen>>.

Mă concentrez în primul rând pe echipa mea. Cu toate acestea, dacă voi avea șansa de a juca pentru prima echipă, ar fi o onoare să concurez cu cei mai buni și o mare plăcere să fac acest lucru”, a declarat pentru sport.ro Ivan, care a semnat un contract pe doi ani cu Schalke.

Ivan a marcat pentru New York Red Bulls în MLS și Champions League

Fost junior la VfB Stuttgart, unde a fost coechipier cu internaționalii germani Joshua Kimmich și Serge Gnabry, și Karlsruher SC, fotbalistul născut în Pitești a evoluat până acum pentru Stuttgarter Kickers, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Waldhof Mannheim, New York Red Bulls, VfR Aalen, SG Sonnenhof Grossaspach și Rot Weiss Ahlen.

Pentru New York Red Bulls, Ivan a jucat și a marcat în Major League Soccer și CONCACAF Champions League.

Andi Ivan despre foștii coechipieri Kimmich și Gnabry de la Stuttgart

”La Joshua se vedea deja de mic că avea să ajungă sus de tot, era de departe cel mai talentat din grupa noastră de la Stuttgart. Cu Serge mă și asemănam ca stil de joc, chiar și acum evoluăm ambii ca extremă. Am avut o echipă frumoasă cât timp am stat cu toții acolo.

Cu Kimmich am fost doar coleg de echipă, ne-am revăzut apoi ca adversari. Cu Gnabry însă am fost foarte bun prieten. Ne-am înțeles foarte bine și pe teren, și în afara lui. Și părinții erau prieteni de familie. Eram copii atunci, asta era pe la 10-15 ani. Apoi, drumurile noastre s-au despărțit, pentru că Serge a plecat încă din timpul junioratului la Arsenal”, explica Andi anul trecut pentru sport.ro.

Foto: schalke04.de