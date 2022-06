Tânărul portar român Valentin Velcea (18 ani), transferat în septembrie 2021 de la Ripensia Timișoara la Genoa, a devenit titularul echipei Under 18 a ”Grifonului” și a făcut parte și din lotul formației Primavera (Under 19) în campionatul care s-a încheiat recent.

În ultimele meciuri ale sezonului, la Turneul Memorial ”Ernesto Modanesi”, competiție amicală de juniori disputată la Fara Gera d'Adda, Velcea a câștigat trofeul cu Genoa și a primit și distincția de cel mai bun portar al turneului.

Valentin Velcea, decisiv în finala cu Cremonese

Genovezii au depășit formații ca Inter Milano sau Atalanta, câștigând cu 1-0 finala cu Cremonese.

”Velcea, care a fost desemnat și cel mai bun portar al turneului, a avut numeroase intervenții decisive, ceea ce i-a permis echipei rossoblu să mențină rezultatul și să câștige finala”, a scris Sprint e Sport, care l-a notat pe portarul român cu 7,5.

”A fost un turneu bun, la care, în afară de Genoa, au participat Inter și Atalanta cu echipele Under 18 și Cremonese, care s-a prezentat cu formația Primavera”, a declarat pentru sport.ro Velcea.

”Am decis să merg la altă echipă, tot din străinătate”

În ciuda sezonului bun de la Genoa, Velcea a decis să părăsească clubul italian.

”A fost o experiență plăcută, un an de tranziție pentru mine, cu lucruri noi, cu situații noi, cu provocări noi pe care le-am acceptat și de care nu m-am ferit.

Cu Under 18 am terminat campionatul la mijlocul clasamentului, aproape de play-off, dar prima echipă și Primavera au retrogradat după un an greu, în care cam toată lumea se aștepta la asta.

Contractul meu cu Genoa a expirat în iunie și am luat decizia de a merge la altă echipă, tot din străinătate, care să-mi ofere un mediu bun pentru a crește”, a explicat pentru sport.ro Valentin Velcea.

După retrogradarea din Serie A, Genoa a rămas fără portari

Genoa a retrogradat în ultimul sezon din Serie A și a încheiat înțelegerile cu mai mulți jucători de la prima echipă sau Primavera, inclusiv portarii Salvatore Sirigu (internațional italian, campion european în 2020) și Aleksander Mitrovic (românul transferat zilele trecute la Șelimbăr, în Liga 2).

Valentin Velcea este fiul fostului jucător și antrenor de la Poli Timișoara cu același nume și fratele Andreei Velcea (21 de ani), jucătoare de tenis.

Foto: Maurizio Marocco & Sprint e Sport