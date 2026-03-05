Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?

”Debut de vis al lui Harcourt” (The Nation) și ”La 15 ani, Ebenezer Harcourt scrie istorie” (Africa Top Sports) au fost două dintre titlurile apărute atunci în presa locală.

Pe 19 august 2025, un portar de doar 15 ani debuta la naționala mare a Nigeriei într-un meci oficial, fără să apuce să joace înainte măcar vreun minut în competițiile de club de seniori, un record de precocitate pentru reprezentativa ”Super Eagles”.

După momentul istoric din august 2025, Ebenezer Harcourt a debutat oficial la echipa de club Sporting Lagos abia în noiembrie, într-un 1-1 cu Abeokuta Stormers din divizia secundă, Nigeria National League!

CHAN sau Campionatul Națiunilor din Africa, competiție jucată în 2025 dar contând pentru ediția din 2024, diferită față de Cupa Africii pe Națiuni (CAN) și rezervată fotbaliștilor din campionatele interne, urmează să fie înlocuită de o nouă competiție continentală, intitulată Liga Națiunilor Africane.

Și încă ceva: Ebenezer jongla atunci mingea pe picior mai mult decât jucătorii mei de câmp” , ne-a spus Dorian Marin.

Aveam trei portari la echipă, iar puștiul își punea mănuși mari și se băga și el în poartă. Chiar l-am lăudat atunci și acum, că am vorbit cu tatăl, copilul mi-a mulțumit pentru încrederea pe care i-am arătat-o.

”Tatăl băiatului, Ifeanyi, mi-a fost în staff, era antrenorul cu portarii de la Rovers FC. Îmi aduc aminte că venea la antrenamentele noastre cu acest copil. Cred că avea 8-9 ani pe atunci.

Sport.ro a luat legătura cu tehnicianul român Dorian Marin (foto sus - stânga), bun cunoscător al fotbalului african și fost antrenor principal la Calabar Rovers FC din Nigeria, acolo unde l-a avut în staff pe Ifeanyi Harcourt (foto sus - dreapta), tatăl lui Ebenezer.

Prin intermediul antrenorului român, Sport.ro a luat legătura și cu tatăl lui Ebenezer, Ifeanyi Harcourt.

”Eu sunt în prezent antrenor secund la Enyimba FC, clubul la care președinte este Nwankwo Kanu (n.r. - fostul mare atacant nigerian de la Ajax Amsterdam, Inter Milano sau Arsenal). Pe Ebenezer l-am adus aici, dar apoi am luat decizia de a-și continua cariera la Sporting Lagos, care de fapt este o academie.

Copilul are tot, în sensul că lumea se miră că, la cei 16 ani ai lui, este cu gura pe fundași, îi aranjează, îi dirijează, lucruri care îl și țin în priză pe durata meciului.

Are viteză, forță și un joc de picior bun, iar eu, de ani de zile, prefer să nu dorm și, în schimb, să-l pregătesc încontinuu”, ne-a declarat Harcourt senior.

Dorian Marin, tehnicianul care l-a făcut ”fiară” pe Terem Moffi, ”nașul” lui PSG din Ligue 1

Un alt internațional nigerian, atacantul Terem Moffi, împrumutat în această iarnă de Nice la FC Porto după ce în ultimele sezoane a fost ”nașul” lui PSG în Ligue 1 (5 goluri și o pasă decisivă în 8 partide), a fost pus pe picioare de Dorian Marin, după cum a explicat tehnicianul român într-un dialog anterior cu Sport.ro.

”Antrenam în Nigeria (n.r. - la Calabar Rovers, echipă din prima ligă), când m-am întâlnit la biroul lui cu Leo Moffi, avocat acum, dar fost portar la Enugu Rangers.

Mi l-a prezentat pe fiul său, un băiat de 1,88 metri înălțime care venise din Lituania, unde nu prea reușise să înscrie deși juca vârf împins sau extremă, și m-a rugat să fac niște antrenamente cu el.

Terem era prea blând, manierat, deși avea calități extraordinare. I-am pus pe cei din echipă să intre tare la el în antrenamente, să-l lovească, iar el s-a supărat și un timp nu a mai venit la pregătire, începuse să și pună pe el pentru că avea tendințe de îngrășare.

I-am spus tatălui său că așa îl faci fotbalist, că nu are răutate, că trebuie să devină fiară. A revenit și apoi într-o lună s-a făcut fiară!

Nu am avut cum să-l semnez atunci, pentru că nu a vrut nici tatăl lui, și oricum Terem era clar de Europa încă de pe vremea aia. Așa că juca la mine doar în meciuri amicale, cu echipele mari din Nigeria.

Au pus ochii pe el și granzii din Egipt, Al Ahly sau Zamalek, dar el s-a întors în Lituania, la o altă echipă, și a marcat 20 de goluri în 29 de meciuri de campionat.

A ajuns apoi în Belgia la Kortrijk, de acolo la Lorient și apoi a debutat la națională.

Chiar glumeam cu Terem recent că ar trebui să joace numai cu PSG, pentru că sezon de sezon a înscris împotriva lor”, povestea Dorian Marin pentru Sport.ro.