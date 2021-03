Fostul jucator al lui Sumudica la Gaziantep, dezvaluiri de SENZATIE: "Ma duceam in camera lui si ii spuneam 'Domnule, linisteste-te, vei fi din nou avertizat!'"

Marius Sumudica s-a despartit de Rizespor dupa ce nu a castigat niciun meci in 7 etape.

Inainte de experienta nefericita de la Rize, antrenorul roman a avut o perioada exceptionala la Gaziantep Gazisehir. In primul sezon din istoria clubului in prima liga, Sumudica a reusit sa salveze echipa de la retrogradare.

Mai mult, in acest sezon, Gaziantep a avut o serie formidabila ajungand la un moment dat chiar pe locul 3 in Superlig. Gunay Guvenc, portarul echipei la care joaca Alex Maxim, a dezvaluit cat de greu le era jucatorilor sa il calmeze pe Sumudica in perioada in care a lucrat cu el.

"A fost o placere sa lucrez cu el, are un mare succes atat din punct de vedere tehnic, cat si tactic. Realizarile sale sunt evidente. Singurul lucru surprinzator la el era ca in fiecare meci primea cartonas galben. In fiecare meci! Am vorbit cu el si i-am spus asta de o suta de ori.

Atat conducerea, cat si noi ne-am dorit intotdeauna sa ne linistim. Dar cu siguranta el nu se putea abtine, isi facea rau singur. Uneori, ma duceam in camera lui si ii spuneam: 'Domnule, linisteste-te, vei fi din nou avertizat'.

Arbitrii incercau sa ii citeasca pe buze ce spune. Noi ne doream sa il linistim, dar eu cu siguranta nu se putea controla. Traieste la maximum fiecare meci", a spus Gunay Guvenc pentru turcii de la Posta, citati de Antena Sport.