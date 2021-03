ULTIMA ORA! Viitorul a anuntat OFICIAL un nou transfer! Fundasul brazilian care il va inlocui pe de Nooijer: "Putem sa ne batem la titlu!"

Viitorul Constanta a anuntat pe site-ul oficial al clubului transferul fundasului stanga brazilian Marquinhos Pedroso.

In varsta de 27 de ani, Pedroso este liber de contract dupa despartirea de Botev Plovdiv, pentru care a jucat incepand cu luna iulie 2020. De-a lungul carierei, fotbalistul de 1.75 m. a mai evoluat pentru echipe precum Figueirense, Guarani, Gremio, Gaziantepspor, Ferencvaros, FC Dallas sau D.C United.

Marquinhos Pedroso a semnat un contract pana la finalul sezonului cu optiune de prelungire pe inca un an si ii va lua locul in echipa lui Rednic lui Bradley de Nooijer, imprumutat de Viitorul la Vorskla Poltava.

"Am semnat pentru ca am auzit cele mai bune lucruri despre club. Am vorbit cu Jo (Jo Santos), iar el mi-a vorbit despre conditiile de aici, despre numele clubului. Toata lumea vorbeste bine despre club. Sunt aici pentru ca eu cred in proiect si sunt gata sa joc.

Stiu cateva lucruri despre Hagi, tatal meu obisnuia sa il urmareasca si mi-a spus ca a fost un mare jucator, ca juca precum un brazilian. Am cautat si pe internet si am auzit numai lucruri bune despe Hagi si despre club.

Am venit aici sa fiu campion, imi place sa castig. Fiecare jucator vrea sa joace pentru echipe care se bat la titlu, care se bat pentru fiecare meci. Daca dam tot ce avem mai bun, daca muncim din greu, putem sa ne batem pentru titlu", a spus brazilianul pentru fcviitorul.ro.