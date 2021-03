Presa din Spania anunta BOMBA! Messi isi cauta deja casa la Paris! Anuntul SOC pe care fanii nu voiau sa il auda

O informatie de ultim moment faca valuri in Spania in ultimele ore.

Conform OK Diario, Lionel Messi a inceput sa isi caute o casa in Paris, fapt ce alimenteaza zvonurile conform carora starul argentinian ar urma sa se transfere in vara la PSG.

Informatia a fost oferita de jurnalistul spaniol Eduardo Inda care spune ca Messi a inceput sa se documenteze referitor la piata imobiliarelor din capitala Frantei.

"Messi verifica piata imobiliarelor, cautand apartamente si case in Paris. Jucatorii de la PSG locuiesc in trei zone diferite ale Parisului. Doua dintre acestea sunt situate in zone exclusiviste in interiorul orasului, iar o alta optiune pentru el sa locuiasca in zona in care locuieste si Neymar, care se afla la 15 kilometri in afara orasului", a spus Inda pentru sursa citata.