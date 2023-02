Un fost atacant de la Rapid și Craiova, prezentat ca o vedetă la noul club din Malta

Andrei Ciolacu a semnat cu Birkirkara FC, unul dintre cele mai importante cluburi din Malta. Fotbalistul globe-trotter nu este la prima aventură în campionatul micuței țări mediteraneene, el evoluând la Floriana FC, în sezonul trecut, pentru care a reușit 6 goluri și 5 pase decisive în 17 partide.

Ciolacu, crescut de Rapid și devenit fotbalist globe-trotter

Andrei Ciolacu (30 de ani) s-a format la juniorii cluburilor Inter Gaz București (2002-2005) și FC Rapid (2005-2010), iar la seniori a evoluat la FC Rapid II (2009-2011), FC Rapid (2011, 2012-2014), CS Otopeni (2012), Slask Wroklaw (2015 / Polonia), ASA Tg. Mureș (2016-2017), Warriors FC (2017 / Singapore), Juventus București (2018), Metaloglobus (2018), FC Tskhinvali (2019 / Georgia), Avezzano Calcio (2020 / Italia), FCU Craiova (2020-2021), Floriana FC (2021-2022 / Malta) și Birkirkara FC (2023 / Malta).

A fost unul dintre cei mai iubiți jucători de către galeria rapidistă, dar nu a mai fost ofertat să se întoarcă de conducerea FC Rapid 1923, după ce echipa a promovat în Liga 2. Atacantul este cotat la 200.000 de euro, a fost internațional de tineret și în palmares promovarea în Superligă cu FCU Craiova și Cupa Maltei.

Va fi antrenat de italianul Giovanni Tedesco

Birkirkara FC este un club înființat în 1950 și are în palmares patru titluri de campioană în Il-Kampjonat Premjer (plus opt locuri secunde) și cinci trofee Maltese FA Trophy (plus alte cinci finale jucate). În sezonul trecut, "roș-galbenii" au terminat campionatul pe locul al cincilea din 12 echipe, la 13 puncte în spatele campioanei Hibernians Paola, ratând calificarea în preliminariile Conference League pentru doar două puncte.

Antrenorul echipei este italianul Giovanni Tedesco, fost mijlocaș central cu peste 500 de meciuri în Serie A și Serie B, pentru Reggina, Fiorentina, Foggia, Salernitana, Perugia, Genoa și Palermo, care s-a specializat pe antrenarea formațiilor din Malta și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, din lot face parte și Matteo Fedele, mijlocașul elvețian care a evoluat la CSU Craiova, ceilalți stranieri din lot fiind Giacomo Nava (Italia), Osvaldo Forestero (Uruguay), Diego Dall'Oca (Brazilia), Lecao (Brazilia), Nemanja Radojevic (Serbia), Enzo Cabrera (Argentina), Simon Zibo (Ghana), Alessandro Coppola (Italia), Denis Ribeiro (Brazilia) și Kevin Tulimieri (Italia).

Malta are o populație de doar 520.000 de locuitori!

Malta este o țară însulară din Marea Mediterană, aflată la 80 km de Italia, la 285 km de Tunisia și la 333 km de Libia. Are o suprafață de doar 316 km2 și o populație de 520.000 de locuitori. Limbile oficiale sunt malteza și engleza, dar aproape 70% din populație vorbește și italiana. Țara și-a câștigat independența față de Marea Britanie în 1964, iar din 2004 este membră a Uniunii Europene.

Fotbalul maltez s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani, condițiile și salariile din prima divizie fiind comparabil egale cu cele din Superliga din România. În sezonul precedent, Hamrun Spartans a ajuns până în play-off-ul Conference League, unde a fost eliminată de Partizan Belgrad, după 3-3 și 1-4, iar Gzira United a atins turul al treilea preliminar, cedând în fața lui Wolfsberger AC (0-0, 0-4). Floriana, echipa lui Cioalcu, a ieșit încă din primul tur preliminar, fiind eliminată de Petrocub Hîncești (0-0, 0-1), vicecampioana Moldovei.

În calificările din Champions League, Hibernians a cedat în fața lui Shamrock Rovers (0-3, 0-0), în primul tur preliminar, același în care s-a oprit și CFR Cluj. În preliminariile Euro 2024, Malta, care la demis recent pe Devis Mangia și l-a înlocuit cu Michele Marcolini, face parte din Grupa C, alături de Italia, Anglia, Ucraina și Macedonia de Nord.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Andrei Ciolacu (FB)