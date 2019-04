Globe-trotter-ul Ciolacu! Unde a ajuns sa joace acum dupa ce a fost in Singapore: s-ar intoarce la Rapid in orice conditii

Atacantul spune ca ar reveni la Rapid oricand si in orice conditii.

Andrei Ciolacu (26 ani) a fost junior la Inter Gaz Bucuresti si la Rapid. La seniori, el a debutat pentru Rapid II (2009-2011) si a facut repede pasul catre echipa de seniori a giulestenilor, pentru care a evoluat intre 2011 si 2014, devenind unul dintre fotbalistii cei mai iubiti si respectati de suporteri. El a mai jucat pentru CS Otopeni (2012), Slask Wroclaw (2015-2016 / Polonia), ASA Tg. Mures (2016-2017), Warriors FC (2017 / Singapore), Juventus Bucuresti (2018) si Metaloglobus Bucuresti (2018).

In acest moment, Ciolacu este legitimat la FC Tskhinvali, club din liga secunda georgiana, stramutat insa din orasul sau din Osetia de Sud, deoarece teritoriul este disputat intre Georgia si Rusia. Fotbalistul a absolvit o facultate cu profil sportiv si detine deja licenta B UEFA de antrenor, care i-ar fi permis sa fie chiar antrenor secund la Rapid, in acest sezon, in Liga 3. Ciolacu este fost international roman U21, pentru echipa de tineret avand 3 meciuri si 1 gol.

"Este o experienta noua pentru mine sa evoluez in Georgia si faptul ca am fost dorit de antrenor si presedinte m-a ajutat sa iau decizia de a ma alatura proiectului. Antrenorul Javi Reyes este de origine spaniola si a fost o perioada antrenor la Atletico Madrid U21. Este prima experienta si pentru el in Georgia, iar in staff-ul lui a fost la inceput si preparatorul fizic Luis Prieto Villalobos, cel care cunostea fotbalul romanesc din perioada cand a fost in staff-ul lui Cosmin Contra, la Dinamo.

Pana acum, impresia mea este ca fotbalul de aici se axeaza foarte mult pe forta, georgienii avand cele mai bune rezultate in sporturile dure sau in cele care necesita forta, in rugby, haltere, lupte, judo... Din punct de vedere al calitatii tehnice sunt de parere ca nivelul este similar cu cel din prima liga din Romania, doar nivelul tactic din Romania mai bun decat aici. Isi pun mare speranta in tineri. De exemplu, Giorgi Chakvetadze de la Gent este marea lor speranta, fiind dorit, la doar 19 ani, de Barcelona, Tottenham si Dortmund.

Viata de zi cu zi este linistita, inainte sa ma alatur echipei m-am informat despre acest lucru. Echipa este originara din Tskhinvali, oras din Osetia de Sud, care este de facto capitala Republicii Autonome Osetia de Sud, un teritoriu disputat de rusi si georgieni, in momentul de fata. Echipa evolueaza in Tbilisi, astfel ca antrenamentele si meciurile de <acasa> le joc in capitala Georgiei. La fel, si apartamentul in care locuiesc este tot in Tbilisi. Situatia e asemanatoare cu cea de la Sahtior Donetk, care a plecat din Donbas.

In Georgia, campionatul se joaca din martie pana la finalul lui noiembrie si, dupa 7 etape, noi suntem pe locul 3 in clasament, la 3 puncte de primul loc. La finalul sezonului, primul loc promoveaza direct si urmatoarele doua clasate joaca baraj pentru promovare cu echipe din prima liga. Conditiile de pregatire sunt normale pentru performanta. Strictul necesar este asigurat, de la vitaminizare pana la recuperare si refacere.

Alt detaliu despre echipa este ca au jucat in Europa League impotriva Botosaniului, in 2015, cand a fost 1-1 la Botosani si 1-3 in Georgia. Apoi a urmat o perioada mai tulbure, cu schimbarea actionariatului echipei, si a fost o situatie putin mai dificila, care a facut ca echipa sa retrogradeze in liga secunda, unde este in prezent. Obiectivul principal in momentul de fata este promovarea, investindu-se in aducerea aproape a unui lot intreg de jucatori cu experienta in prima liga din Georgia sau fosti componenti de echipa nationala. Singurii jucatori straini de la echipa sunt eu, dar si cu un mijlocas defensiv sarb, care a trecut pe la Steaua Rosie Belgrad.

Eu mi-am dorit si imi doresc mereu sa revin la Rapid si va asigur ca toti cei de acolo stiu ca eram dispus sa vin in orice conditii. Am ajuns in Georgia in cele din urma si doresc sa fie o experienta cat mai buna si apoi sa fac pasul din nou catre un campionat mai puternic. Pentru mine, respectul pe care l-am primit in strainatate a contat mult si asta m-a facut sa aleg sa joc pentru a treia oara in strainatate, dupa ce am fost in Polonia, la Slask Wroclaw, si in Singapore, la Warriors FC. Nu consider ca sunt un adevarat globe-trotter, fiind si alti jucatori romani care au schimbat mai multe tari si echipe decat mine. Imi place sa ma implic in proiecte serioase si sa stau cat mai mult la un club.

Experientele scurte precedente s-au datorat problemelor financiare, regulamentului cu privire la jucatori extracomunitari si accidentarilor. As vrea sa le multumesc celor de la Metaloglobus Bucuresti, care m-au sustinut din toate punctele de vedere la singura accidentare mai serioasa din cariera mea, leziunea de menisc care m-a facut sa fiu indisponibil pentru 2 luni si totodata mi-a mai limitat optiunile de a-mi gasi un nou angajament", a declarat Andrei Ciolacu pentru Sport.ro.