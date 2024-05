Prietenii îi cer unui rapidist să se transfere în campionate exotice: "Acum văd că este un trend, mulți jucători pleacă în Asia" 

Andrei Ciolacu (31 de ani) s-a format ca jucător la academia Rapidului, iar la seniori a evoluat pentru Rapid II (2009-2011), Rapid (2011-2014), CS Otopeni (2012 / împrumutat), Slask Wroklaw (2015 / Polonia), ASA Tg. Mureș (2016-2017), Warriors FC (2017 / Singapore), Juventus București (2018), Metaloglobus (2018), FC Tskhinvali (2019 / Georgia), Avezzano Calcio (2020 / Italia), FCU Craiova (2020-2021), Floriana (2021-2023 Malta) și Birkirkara (2023-2024 / Malta). A fost internațional de tineret, deține licența B de antrenor și are în palmares două Cupe ale Maltei și o promovare în Liga 1 cu FCU Craiova.

"Lumea pleacă în Malta în vacanță, eu m-am întors în România"

"Lumea pleacă în Malta în vacanță, eu m-am întors în România. Familia este prioritară când vin acasă, încerc să petrec cât mai mult timp cu familia și cu prietenii. Mulți dintre ei au venit și m-au vizitat în Malta. O propoziție pe care o aud foarte des de la ei este 'vezi unde mai semnezi și tu un contract, într-o zonă frumoasă, ca să venim la tine'. Îmi place să stau acasă, pentru că înseamnă ceva să fii plecat atâția ani din țară. Nu vrei să pleci în afară și pentru vacanță.

Bucureștiul îmi place, dacă am ocazia mai dau o fugă și până la munte sau la mare. La vizitarea familiei pun și mersul pe Giulești, am prins acum exact ultimul meci, victoria cu FCSB. Am fost invitat, dar aș fi mers chiar dacă nu eram. Este a doua mea casă, nu ezit să merg pe stadion când sunt în țară. Rapid o să fie parte din mine tot timpul.

Am o ofertă de prelungire a contractului de la fosta echipă. Sunt interese și de la celelalte echipe de top din Malta. Deja am un renume acolo, sunt foarte apreciat datorită performanțelor din ultimele sezoane. Sincer, aștept o schimbare, pentru că, în afară de campionat, pe care mi l-aș fi dorit foarte mult, pot spune că mi-am făcut treaba în Malta. Nu aș spune nu unei întoarceri în Malta, dar sunt într-o situație unde pot aștepta oferte poate mai bune financiar sau chiar o revenire în Liga 1.

"Poate că voi merge într-o locație și mai exotică"

Poate că voi merge într-o locație și mai exotică. Simt că va fi ceva nou. Cum m-am adaptat în șase țări diferite? Cunosc foarte mulți jucători de valoare din România care au avut o problemă în a părăsi țara. Cred că totul ține de educație, de faptul că poți vorbi măcar o limbă străină, că nu ții cu dinții de zona de confort. Unii jucători sunt mai adaptabili decât ceilalți.

Dacă urmează America de Sud, Africa, Oceania? Nu știu, important este să fie un mediu competitiv. Clar contează și partea financiară foarte mult. Dar tot timpul am pus pe primul loc să fiu fericit în acel campionat și în acea țară. Acum văd că este un trend, mulți jucători pleacă în Asia. Nu aș spune nu unei întoarceri în Asia. În același timp nu aș spune nu unei reveniri în Liga 1. Sunt deschis absolut la orice, în câteva săptămâni mă hotărăsc ce voi face. Încerc să mă bucur de fiecare clipă a carierei de fotbalist, pentru că am intrat în ultima fază a acesteia. Sper doar să fiu sănătos și să joc cât mai mult.

"Poate noua generație de antrenori nu va mai accepta anumite compromisuri"

Am licența de antrenor UEFA B. Faptul că am plecat din țară nu mi-a mai permis să fac cursurile și pentru licența A. Cu prima ocazie când mă voi stabili din nou în București, voi face și licența A. Apoi, la finalul carierei de jucător, voi face pentru licența UEFA Pro, pentru că m-ar tenta să urmez o carieră în antrenorat. E bine să le ai făcute cât mai repede, pentru că s-au văzut multe cazuri de antrenori care au stat pe bancă fără licențe. În România au fost multe discuții pe această temă. Voi vedea ce voi face.

Poate că voi avea contracte în țări exotice ca antrenor sau poate că voi vrea ceva mai stabil, dacă am umblat atât. Meseria de antrenor este foarte diferită de cea de jucător, depinzi de multe lucruri. Pe de altă parte, în România nu știu dacă e mediul cel mai favorabil pentru un antrenor. Nu există o stabilitate foarte mare, antrenorii nu au parte de continuitate. Poate lucrurile se schimbă, în viitor, poate noua generație de antrenori nu va mai accepta anumite compromisuri și va adopta un alt nivel de profesionalism la cluburi", a dezvăluit Andrei Ciolacu pentru PRO TV Sport.

Ciolacu a marcat mai mult ca Pușcaș și Alibec la un loc

În sezonul recent încheiat, atacantul a bifat 32 de meciuri, 12 goluri și cinci pase decisive pentru Birkirkara în toate competițiile (locul 5 în BOV Premier League, semifinală de Cupa Maltei, turul 1 în Conference League). Acesta a fost între primii patru golgheteri ai campionatului maltez, cu 11 reușite, după Luke Montebello (Hamrun Spartans / 21 goluri), Kemar Reid (Floriana / 13 goluri) și Yuri (Marsaxlokk / 13 goluri).

Atacanții care vor fi probabil chemați de Edi Iordănescu pentru Euro 2024 sunt George Pușcaș (27 meciuri și 4 goluri pentru Genoa și Bari, salvare de la retrogradare în Serie C după barajul cu Ternana), Denis Alibec (21 de meciuri și 5 goluri pentru Muaither, retrogradare în liga secundă din Qatar), Daniel Bîrligea (46 de meciuri și 15 goluri pentru CFR Cluj, locul 2 din România) și Denis Drăguș (35 de meciuri și 13 goluri pentru Gaziantep FK, locul 11 în Turcia).

Foto - Getty Images, Andrei Ciolacu (FB)