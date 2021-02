Matteo Fedele, despre revenirea la Craiova si concurenta pe care o are in lot! "E o echipa diferita acum!" Ce spune despre lupta la titlu

Matteo Fedele a mai evoluat pentru CSU Craiova in perioada 2018-2019, timp in care a strans 31 de partide.

Craiova este fara indoiala o echipa mai buna fata de acum doua sezoane, iar pentru mijlocasul elvetian va fi dificil sa se impuna ca titular. Oltenii au suficiente variante la mijlocul terenului, Dan Nistor, Alex Cicaldau si Alexandru Mateiu fiind doar 3 dintre numele cu care se va lupta Fedele pentru titularizare.

"E o echipa diferita acum, fata de cand am jucat eu aici, au venit foarte multi jucatori, dar cred ca este una foarte buna si ma bucur mult ca am ajuns in Banie. Am avut atunci cateva probleme de familie, am fost nevoit sa stau mai aproape de familie dar acum am revenit si sunt foarte fericit.

Am revenit pentru ca m-am simtit foarte bine aici si pentru ca Universitatea Craiova trece printr-o perioada buna si vreau sa ma implic si eu. Sunt pregatit de meci pentru ca am muncit mult weekend-ul trecut, ma simt foarte bine. Am lucrat in plus cu preparatorul fizic si sunt pregatit sa joc. Competitia intre jucatori este peste tot, este buna, eu asa o vad. Atunci cand ai competitie te ajuta pe tine sa evoluezi. Eu vreau sa imi ajut echipa", a spus Fedele la prezentarea oficiala.

Pentru Craiova urmeaza meciul cu FC Hermannstadt, pe teren propriu, care va conta pentru etapa cu numarul 24 din Liga 1.

"Meciul cu Hermannstadt e dificil, chiar daca este o echipa care este mai jos in clasament, dar asta nu inseamna nimic. Trebuie sa luam totul pas cu pas, cu seriozitate. Nu ne mai gandim la ce a fost anul trecut, trebuie sa ne gandim la sezonul acest, sa luam totul pas cu pas. Sunt foarte fericit ca sunt la Universitatea Craiova, sunt pregatit pentru meci, o sa dau maxim", a mai declarat mijlocasul revenit la Craiova.