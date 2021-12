Avertisment pentru oamenii și echipele din Liga 1. "Campionatul din Malta este la același nivel cu cel din România!"

Andrei Ciolacu (29 ani) joacă la FC Floriana, cea mai titrată echipă din Il-Kampjonat Premjer, prima divizie de fotbal din Malta. Venit de FCU Craiova, echipă nou-promovată în Liga 1, și după experiențe în primul eșalon la Rapid, ASA Tg. Mureș și Juventus București, el spune că fotbalul din Malta este la același nivel cu cel din România, în țara insulară din Mediterana existând chiar mai multă stabilitate din punct de vedere financiar.

"Ieri am revenit în Malta. Vremea e mai bună pentru fotbal aici, acum sunt 19°C. Când am ajuns, în septembrie, erau peste 30°C. Din punct de vedere sportiv, pot să spun că nivelul este la fel ca în Liga 1. Este un nivel ridicat, peste ce se așteaptă cei care nu știu prea multe despre fotbalul din Malta. Fiecare echipă poate legitima 10 străini, iar noi mai avem în lot fotbaliști din Argentina, Brazilia, Spania, Italia, Albania, Moldova și Franța.

"Au trei stadioane cu gazon ca pe Arena Națională"

La Floriana evoluează și Georgi Kitanov, fostul portar bulgar de la Astra și Petrolul, și francezo-tunisianul Oualid El Hasni, care a evoluat în România la UTA. Naționala lor este condusă de Devis Mangia, antrenorul care a făcut performanță la Craiova. Nu exagerez deloc când spun că nivelul este asemănător celui din Liga 1.

Condițiile sunt foarte bune, încurajează performanța. Nu lipsește absolut nimic. Au doar trei stadioane cu iarbă naturală, pe care joacă mai multe echipe, dar gazoanele sunt la un nivel foarte bun, cam ca Arena Națională după recondiționarea pentru Euro 2020. În rest, au gazoane sintetice, care se găsesc și pe terenurile de antrenament. Meciurile oficiale se joacă toate pe iarbă naturală.

Campioana României a trecut greu de campioana Maltei, în preliminariile Champions League

Echipa la care joc este cea mai titrată din Malta, are 26 de titluri de campioană și anul trecut a jucat cu CFR Cluj în preliminariile Champions League. Cea mai bună echipă de aici a jucat cu cea mai bună echipă de la noi. A fost 0-0 la pauză și a câștigat CFR-ul, cu 2-0, cu golul al doilea venit în ultimul minut. A fost un meci destul de echilibrat. Încă un argument ca să spun că suntem cam la același nivel. Pe lângă faptul că am jucat și am luat pulsul competiției și e un nivel foarte bun de joc.

La fel ca noi, maltezii trimit patru echipe în cupele europene, campioana în preliminariile Champions League și alte trei echipe în calificările Conference League. Se aseamănă cu România, și din punctul ăsta de vedere. Nu mai este Malta cea pe care o știau toți... Când auzi Malta, Feroe sau alte țări mici te gândești la echipe pe care România le bătea clar. Acum s-au cam egalizat valorile.

"În Malta nu există restanțe salariale, Federația intervine rapid"

În Malta nu există probleme cu salarii neplătite și cu insolvențe. Dacă se întârzie una sau două săptămâni plata salariilor, Federația se sesizează rapid și cere explicații despre situație. În cazul în care clubul nu plătește, se iau măsuri de penalizare și se poate ajunge la desființare. Așa că toate cluburile au grijă să nu existe restanțe, plătesc totul la timp.

Ăsta e unul dintre principalii factori pentru care jucătorii români preferă să plece în străinătate. În țară, din păcate, nu sunt respectați. Sunt din ce în ce mai puține echipe, care își onorează obligațiile la timp și respectă contractele. Eu de aceea am decis să vin în Malta. Pe lângă faptul că echipa vrea să câștige trofee și să meargă în cupele europene, am liniște și e un mediu stabil, care mă ajută să mă pot dezvolta din punct de vedere sportiv.

Aș fi vrut să fiu acasă, cu familia, cu prietenii, dar celelalte oferte pe care le-am avut din România nu mi-ar fi asigurat stabilitate financiară și nici sportivă. Chiar dacă erau echipe din Liga 1", a declarat Andrei Ciolacu pentru Sport.ro.