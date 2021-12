SPECIAL | Fotbalistul globe-trotter! Vorbește trei limbi străine, a jucat în cinci țări și are deja carnet de antrenor

Lăsat liber de contract de FCU Craiova, în vară, după ce a fost un om important în promovarea din sezonul trecut, cu 21 de prezente, 4 goluri și șase pase decisive, Andrei Ciolacu (29 ani) a luat din nou calea străinătății. El este legitimat acum la FC Floriana, locul secund din prima ligă malteză de fotbal. Jucătorul este absolvent al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (2016), a obținut deja licența B UEFA de antrenor (2018) și vorbește limbile engleză, italiană și spaniolă.

De-a lungul carierei, Ciolacu a evoluat în România la Rapid II (2009-2011), Rapid (2011, 2012-2014), CS Otopeni (2012), ASA Tg. Mureș (2016-2017), Juventus București (2018), Metaloglobus București (2018) și FCU Craiova (2020-2021). De asemenea, el a fost sub contract cu mai multe echipe străine, respectiv Slask Wroclaw (Polonia / 2015), Warriors FC (Singapore / 2017), FC Tskhinvali (Georgia / 2019), Avezzano Calcio (Italia / 2020) și FC Floriana (Malta / 2021), devenind un adevărat globe-trotter.

"În Malta, 98% din populație este vaccinată"

"M-am integrat repede. Am venit în septembrie, am ajuns în etapa a treia. Am dat două goluri și trei pase de gol, până acum. Echipa e pe locul al doilea, ne batem la campionat cu Hibernians. De șase meciuri joc titular. A trebuit să mă integrez din mers, primele două meciuri am jucat mai puțin, apoi am intrat în echipa de start.

A trebuit să fac vaccinul anti-Covid-19, care este condiție obligatorie pentru a intra în Malta. Altfel, ești nevoit să stai două săptămâni în carantină. În Malta, 98% din populație este vaccinată. Autoritățile încurajează populația să facă booster-ul, începând cu 17 ianuarie, pentru că nu li se va permite accesul în diverse locații, precum mall-uri, cinematografe sau restaurante.

Din punct de vedere al organizării, cred că Malta e asemănătoare cu ce am trăit în Singapore. Este o țară foarte bine organizată, curată și cu oameni care respectă legile. Nu sunt amenzile de 500 de dolari pentru cei care aruncă gunoaie pe jos, cum erau în Singapore, dar există o strictețe și un respect pentru lege. Nu știu câte țări spun că nu poți intra și trebuie să stai în carantină două săptămâni, chiar dacă ai test negativ.

"Vorbesc engleza și am învățat spaniola și italiana"

M-am adaptat ușor în orice țară străină am jucat. Vorbesc engleza și am învățat spaniola și italiana. Cred că totul ține de educație și de personalitate, de felul tău de a fi. Nu ai altă variantă, în afară de a fi extrovertit, un tip disciplinat la muncă și sociabil cu ceilalți fotbaliști.

Să vrei să te integrezi într-un vestiar. Trebuie să comunici cu antrenorii și colegii, pentru a te integra și a avea o performanță mai bună pe teren. Cred că se poate vedea dacă ești prieten cu unii colegi. În orice meserie, dacă nu mergi la muncă și nu ai prieteni, nu te integrezi bine, randamentul nu va fi satisfăcător.

"Am licența B de antrenor, vreau și licența A până mă retrag din activitate"

Am licența B de antrenor din 2018, am parcurs recent și niște cursuri de perfecționare pentru nivelul acesta. Mi-aș fi dorit să dau admiterea la licența A, în acest an, dar nu mi-a permis situația. Sunt în Malta și trebuie prezență fizică, nu se poate face online. Școala este foarte serioasă, are și multe cursuri practice și nu se fac favoruri pentru fotbaliști. Mi se pare corect că se procedează așa și că toată lumea este tratată la fel.

Cu următoarea ocazie, când voi fi în țară și voi avea contract în București sau în împrejurimi, cu siguranță mă voi înscrie, pentru că este un obiectiv al meu să am licența A, până îmi voi încheia cariera de fotbalist. Pentru licența PRO trebuie să fii retras din activitate. Nu vreau să-mi închei cariera de jucător și să nu am nicio licență, cum au fost multe cazuri, în ultimii ani. Să pierd timpul sau să ajung să antrenez fără licență. Cursurile la licența A durează trei-patru luni de zile, iar cu licența B, pe care am deja, pot fi secund la Liga 2 și principal la Liga 3. Dar cred că mai am câțiva ani buni de jucat în față", a precizat Andrei Ciolacu pentru Sport.ro