Marius Marin, fotbalistul român al formaţiei Pisa, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după 12 etape.

Medie slabă a notelor pentru Marius Marin în Serie A

Marius Marin are o medie a notelor de 5,44. Mijlocaşul nu a fost în lotul Pisei pentru meciul de luni de la Sassuolo (2-2), din cauza unei accidentări la cap pe care a suferit-o în partida Bosnia-Herţegovina - România (3-1) din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Nou-promovata Pisa este pe locul 16 în campionatul Italiei, la două puncte deasupra zonei retrogradării.

Yann Sommer i-a luat locul lui Răzvan Sava

Faţă de etapele precedente, singura noutate în această echipă „de coşmar”, aşa cum o numeşte TuttoMercatoWeb, este apariţia lui Yann Sommer, portarul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în locul lui Răzvan Sava, goalkeeperul român al lui Udinese. Sommer plăteşte pentru evoluţia slabă din derby-ul cu marea rivală AC Milan (0-1).

Răzvan Sava a fost rezervă neutilizată în meciul de sâmbătă al lui Udinese (0-3 acasă cu Bologna).

Cei mai mulţi jucători în echipa „de coşmar”, nu mai puţin de patru, sunt de la Fiorentina, penultima clasată în campionat.

Genoa, echipa deţinută de românul Dan Şucu, este reprezentată de atacantul Lorenzo Colombo. Genoa se află pe locul 18 în Serie A, primul retrogradabil.

Echipa rușinii din Serie A

Așa arată echipa celor mai slabi jucători din Serie A, în opinia site-ului citat: Yann Sommer (Inter Milano) 5,75 - Dodo (Fiorentina) 5,54, Marin Pongracic (Fiorentina) 5,60, Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5,50, Nuno Tavares (Lazio) 5,57 - Marius Marin (Pisa), 5,44, Cher Ndour (Fiorentina) 5,43, Nicolo Fagiolo (Fiorentina) 5,44 - Matteo Tramoni - (Pisa) 5,50 - Jonathan David (Juventus Torino) 5,36, Lorenzo Colombo (Genoa) 5,45.



Agerpres

