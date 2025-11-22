Gigi Becali este gata să bage mâna în buzunar pentru un fotbalist care tocmai a confirmat sub tricolor, potrivit DigiSport, la recomandarea lui Mircea Lucescu.



După ce Mihai Stoica și Gigi Becali au anunțat o campanie de achiziții agresivă, cu minimum trei transferuri, FCSB și-a îndreptat atenția către un profil de jucător extrem de rar în fotbalul românesc. Este vorba despre Lisav Eissat (20 de ani), titularul surpriză din meciul României cu San Marino (7-1).



Stoperul legitimat la Maccabi Haifa a intrat rapid în vizorul noului departament de scouting al campioanei, condus acum de Florin Cernat. Principalul atu al lui Eissat este polivalența: fiind jucător de picior stâng, acesta poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga, exact posturile unde roș-albaștrii suferă și caută soluții urgente.



Sfatul lui „Il Luce” pentru un transfer în SuperLiga



Interesul FCSB-ului vine într-un context favorabil, validat chiar de selecționerul României. Mircea Lucescu, care l-a urmărit pe Eissat încă de la acțiunile lotului de tineret condus de Costin Curelea, a fost impresionat de calitățile puștiului.



Tehnicianul de 80 de ani i-a transmis jucătorului că un transfer în SuperLiga l-ar ajuta enorm să rămână în anturajul echipei naționale. "Il Luce" vede în el un potențial uriaș, iar Ilie Dumitrescu a întărit ideea, susținând că Eissat poate fi soluția viabilă pentru postul de fundaș stânga al "Tricolorilor".



Deși fotbalistul mai are contract cu israelienii de la Maccabi Haifa până în vara lui 2027, Gigi Becali este dispus să negocieze. Finanțatorul a schimbat strategia și a transmis că nu mai caută doar jucători liberi de contract, fiind pregătit să achite sume de transfer pentru a întări echipa. Cota de piață a lui Eissat este una accesibilă, de 300.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate.



"Îmi doresc un fundaș central și unul stânga"



Mihai Stoica a confirmat planurile mari pentru iarnă, dezvăluind că Florin Cernat și-a intrat deja în pâine ca director sportiv și se ocupă exclusiv de găsirea noilor piese pentru angrenajul echipei.



"Gigi vrea cinci jucători, eu, trei. Îmi doresc un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga", a spus MM Stoica, precizând că se caută soluții și pe piața din Portugalia, dar și în campionatul intern.



Eissat, care a ales definitiv să reprezinte România în detrimentul Israelului prin procedura "one time switch", se pliază perfect pe cerințele staff-ului tehnic al campioanei, fiind un fotbalist tânăr, de perspectivă și cu o marjă mare de progres.

