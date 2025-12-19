Ilie Dumitrescu a prefațat derby-ul FCSB – Rapid.

Ilie Dumitrescu: ”Nu mai poți pierde puncte, pentru că deja diferența e mare!”

Fostul mare atacant crede că ambele echipe au multe lucruri puse în joc. Pe lângă faptul că este un meci al orgoliilor, Ilie Dumitrescu susține că pentru FCSB rezultatul din meciul cu Rapid va conta foarte mult în economia luptei la titlu.

În ceea ce îi privește pe giuleșteni, fostul mare fotbalist spune că meciul cu FCSB reprezintă un test pentru rapidiști, în condițiile în care giuleștenii nu au avut rezultate cu adversarele clare.

”Este un meci extrem de important și pentru Rapid, și pentru FCSB. E clar că presiunea e foarte mare la FCSB, pentru că vorbim despre diferența asta foarte mare față de primele două poziții, chiar trei, plus că nu mai poți pierde puncte, pentru că deja diferența e mare.

Sunt convins că FCSB nu va lipsi din play-off, problema se pune la ce diferență va fi de prima poziție. FCSB nu se gândește doar la o participare, FCSB se gândește la titlu, sută la sută ăsta e obiectivul, asta e mentalitatea în club.

E un test și pentru Rapid, pentru că play-off-ul e o altă competiție și vei juca împotriva celor mai importante echipe din competiție. Anul ăsta a câștigat un meci cu Dinamo și a bătut-o pe Botoșani.

Cu celălalte echipe, care sunt contracandidate clare, nu a avut rezultate pozitive. E un test de maturitate pentru a vedea potențialul jucătorilor în meciurile cu adversarele importante”, a spus Ilie Dumitrescu.

Clasamentul din Superliga României

