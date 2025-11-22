Pariul lui Gigi Becali, gata să explodeze la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională”

Roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga și au 20 de puncte adunate în 16 partide și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Mai mulți jucători de la care Gigi Becali avea așteptări mari nu au făcut până acum un sezon bun, iar printre ei se numără și tânărul Alexandru Stoian, pe care patronul FCSB-ului l-a lăudat în câteva rânduri.

Gabi Torje are mare încredere în potențialul lui Stoian: „Este doar o chestiune de timp”

Gabi Torje a vorbit despre potențialul jucătorului de 17 ani și este sigur că Stoian va ajunge un jucător important pentru echipa națională.

Fostul jucător al lui Dinamo a punctat faptul că este doar o chestiune de timp până atacantul se va impune la FCSB.

