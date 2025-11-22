Pariul lui Gigi Becali, gata să explodeze la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională”

Pariul lui Gigi Becali, gata să explodeze la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională"
Unul dintre jucătorii de viitor de la FCSB este văzut cu ochi buni de un fost dinamovist.

FCSB Gigi Becali Alexandru Stoian Superliga Gabi Torje
Roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga și au 20 de puncte adunate în 16 partide și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Mai mulți jucători de la care Gigi Becali avea așteptări mari nu au făcut până acum un sezon bun, iar printre ei se numără și tânărul Alexandru Stoian, pe care patronul FCSB-ului l-a lăudat în câteva rânduri.

Gabi Torje are mare încredere în potențialul lui Stoian: „Este doar o chestiune de timp”

Gabi Torje a vorbit despre potențialul jucătorului de 17 ani și este sigur că Stoian va ajunge un jucător important pentru echipa națională.

Fostul jucător al lui Dinamo a punctat faptul că este doar o chestiune de timp până atacantul se va impune la FCSB.

„FCSB, în acest sezon, a suferit foarte mult la jucătorul U21. Îl joacă pe Toma fundaș dreapta, care, din punctul meu de vedere, dacă-l pui număr 10, are realizări, pase de gol, goluri. Aia e poziția lui. La 20 de ani, când vin antrenorul și patronul și te întreabă: `Poți să joci fundaș dreapta?`, zici că da.

Când Stoian a debutat la Farul, a stat cu mine în cameră. Un băiat liniștit, cuminte, un jucător de valoare. Faptul că nu s-a integrat încă la FCSB este doar o chestiune de timp, calitățile lui îl recomandă.

Mai mult număr 10 juca la Constanța. În poziția aceea joacă Olaru, Tănase, Cisotti... În lateral nu știu dacă-i place să joace. Cu timpul, cred că va fi un jucător important nu doar pentru FCSB, ci și pentru echipa națională”, a declarat Gabi Torje la digisport.

Atacantul de 17 ani al FCSB-ului are trei goluri și o pasă decisivă în 14 partide jucate în tricoul lui roș-albaștrilor.

500.000 de euro este cota lui Alexandru Stoian, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

