La 40 de ani, Stan Wawrinka a luat decizia în privința viitorului său în tenis

La 40 de ani, Stan Wawrinka se află pe locul 157 în lume şi în luna martie a anului viitor va sărbători cea de-a 41-a aniversare. „Fiecare carte trebuie să aibă un final. Este timpul să scriu capitolul final al carierei mele profesioniste de tenis. 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a scris Wawrinka într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Supranumit „The Man”, elveţianul este jucător profesionist din anul 2002 şi a cucerit în carieră trei titluri de Grand Slam - Australian Open 2014, Roland Garros 2015 şi US Open 2016. Cel mai bun loc atins a fost poziţia a treia, în 2014.

Cunoscut pentru puterea loviturilor sale şi pentru reverul său cu o singură mână, Stan „The Man” Wawrinka a câştigat şi Cupa Davis, cu Elveţia, în 2014.

