Malaezia vrea să facă recurs împotriva deciziei la CAS

Echipa națională a Malaysiei a fost sancționată de FIFA cu pierderea la "masa verde" a partidelor cu Palestina (3-0), Singapore (2-1), Vietnam (4-0) și Insulele Capului Verde (1-1).

Vietnamezii au făcut plângere și ancheta a dovedit că șapte jucători folosiți în acest meciuri, respectiv Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca și Joao Brandao Figueiredo, nu au avut părinți sau bunici născuți în Malaezia, o condiție prealabilă pentru a fi eligibili pentru echipa națională.

De asemenea, FAM a fost amendată cu suma de 452.500 de dolari. Federația malaeziană, deși a recunoscut decizia, a negat toate acuzațiile de neglijență și și-a anunțat intenția de a face apel la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).



Malaezia ocupă locul 116 în clasamentul FIFA

Naționala masculină de fotbal a Malaeziei ocupă locul 116 în clasamentul FIFA. FAM a fost afiliată FIFA și AFC în 1954 și AFF în 1984. "Harimau Malaya" sunt antrenați de australianul Peter Cklamovski, iar lotul echipei este format majoritar din jucători din Malaysia Super League, precum Selangor FC, Sabah FC, Johor Darul Ta'zim, Terengganu FC, Kuching City FC și Kuala Lumpur City.



Singurii stranieri chemați la lot în ultimii doi ani sunt Dion Cools (Cerezo Osaka / Japonia), Ezequiel Aguero (Kanchanaburi Power / Thailanda), Endrick Santos (Cong An Ho Chi Minh City / Vietnam), Richard Chin (Raith Rovers / Scoția), Gabriel Palmero (Unionistas / Spania), Facundo Garces (Alaves / Spania), Rodrigo Holgado (America de Cali / Columbia), Imanol Machuca (Velez Sarsfield / Argentina) și Syafiq Ahmad (DPMM / Brunei).



Malaezia e o țară din Asia de Sud-Est, care are o populație de 34.6 milioane de locuitori și se află pe locul al 66-lea în clasamentul mondial al PIB-ului nominal per capita (13.140 dolari / 2024).

Foto - Getty Images

