România va lupta cu Turcia pentru a ajunge la Cupa Mondială 2026. Semifinala este programată la 26 martie 2026, iar o posibilă finală la 31 martie 2026.



România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru CM 2026. Naționala noastră mai are o șansă de a se califica la turneul final de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj.

Pentru a ajunge în America, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială

România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă va merge la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

România și Turcia s-au întâlnit de multe ori de-a lungul timpului, iar ultimul duel a avut loc în urmă cu exact opt ani, în noiembrie 2017, la 9 noiembrie mai exact. La acel moment, confruntarea a fost una amicală, iar tricolorii au câștigat cu 2-0. VEZI GALERIA FOTO

Duelul a avut loc la Cluj, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, iar Gicu Grozav ieșea în evidență, bifând dubla în minutele 42 și 69.

Pregătită la acel moment de Cosmin Contra, România începea confruntarea în formula: Pantilimon – Săpunaru, Chiricheș, D. Grigore, Toșca – Pintilii, Stanciu – Deac, Budescu, Grozav – Keșeru.

Pe parcursul partidei au mai intrat și Florin Niță, Bălașa, Alibec, Torje, Bicfalvi, Florin Andone.

Doar Chiricheș, Stanciu și Niță mai pot ajunge, cu șanse reale, la națională

Dintre cei 17 fotbaliști care au evoluat efectiv în partida cu Turcia, dintre cei care nu au fost convocați la echipa națională în ultima perioadă, doar Vlad Chiricheș, Nicolae Stanciu și Florin Niță ar putea, dacă vor da randament la nivelul echipelor de club, să fie convocați. Chiar dacă în lot se aflau și alți jucători care încă sunt în activitate, cu șanse reale, mai mult sau mai puțin, sunt cei trei.

