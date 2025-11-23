Ianis Hagi (27 de ani) a ales banii, în septembrie, când a semnat cu Alanyaspor, un etalon al mediocrității în Superliga turcă! Confirmarea acestei realități a fost oferită aici de Sport.ro.

Și, cum se întâmplă des în fotbal, banii nu aduc și fericirea sportivă. Nu mereu! Ianis Hagi se convinge acum de acest lucru. Cât timp a fost, la Rangers, în Scoția, românul a avut satisfacția de a evolua pentru o pretendentă la titlu, o grupare prezentă mereu în cupele europene. Acum însă, la Alanyaspor, nici nu poate fi vorba de așa ceva!

Ianis Hagi, încă o înfrângere la Alanyaspor

Revenit la echipa sa de club, Hagi jr a trăit o nouă dezamăgire, astăzi, în etapa a 13-a din Superliga turcă. Pentru că, în meciul Alanyaspor – Kasimpașa, gazdele au suferit o nouă înfrângere. A patra în 13 runde. Ceea ce a fost și mai deranjant a fost modul în care gazdele au cedat punctele.

La pauză, Alanyaspor a avut 1-0, după reușita semnată de Hwang Ui-Jo (45+2). Nici n-au ieșit bine de la vestiar, în partea a doua, că Ianis Hagi și colegii săi și-au văzut avantajul anulat. Mai mult decât atât, jucătorii gazdelor au fost chiar năuciți! Pentru că cei de la Kasimpașa au întors scorul, în doar patru minute, după golurile înscrise de Gueye (48, 52).

S-a terminat 2-1 pentru Kasimpașa într-o partidă în care Ianis Hagi a fost integralist. Românul a fost notat cu 7 de Flashscore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,7. Iată cifrele internaționalului român, în acest meci:

*Acuratețea paselor: 86% (32 din 37)

*Atingeri ale balonului: 63

*Atingeri ale balonului în careul advers: 3

*Dribblinguri reușite: 100% (3 din 3)

În Turcia, după 13 etape, Alanyaspor e pe 8 din 18, având 15 puncte. Echipa e la șase puncte de locul 16, primul care duce în liga secundă.

