'Perla' Mihaila, PRIMUL GOL pentru Parma de la transfer! A INSCRIS impotriva lui Lazio! Cum a marcat fostul jucator al Craiovei

Parma a infruntat Lazio in optimile de finala ale Cupei Italiei.

Echipa lui Radu Stefan a deschis scorul in minutul 22, reusind sa se mentina la conducere timp de o ora.

Valentin Mihaila a restabilit egalitatea in minutul 83. Fotbalistul transferat de la Universitatea Craiova a inscris primul sau gol pentru Parma dupa o cursa spectaculoasa si un sut pe jos, la coltul drept. Assistul i-a apartinut lui Ricci.

G⚽L DE PARMA‼️

???? Mihâilâ ⏱️83'

Lazio 1️⃣ ???? 1️⃣ Parma

SUSCRÍBITE ✅ a nuestro canal de Telegram y mira todos los goles cuando quieras ⤵️https://t.co/GyJSTUmTqypic.twitter.com/eYDfYwbYtH — El forastero deportivo (@ElForastero1982) January 21, 2021

Romanul a mai avut o sansa de a inscrie in minutul 73, cand mingea a lovit bara transversala.

Din pacate, golul lui Mihaila nu a fost suficient pentru ca Parma sa mearga mai departe in Cupa Italiei. In minutul 90, Colombi a marcat in propria poarta si le-a pus pe tava biletele pentru sferturile de finala celor de la Lazio.