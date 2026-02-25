De partida de pe Arena Națională va fi direct interesată și FCSB. Campioana României trebuie să își câștige ambele meciuri rămase, cu UTA Arad și U Cluj, iar FC Argeș să nu obțină mai mult de două puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Eddy Gnahore: "Îi înțeleg pe fani, dar noi ne dorim să câștigăm cu FC Argeș"

Cu o victorie la București, FC Argeș ar fi deja sigură de play-off și nu ar mai putea fi devansată de FCSB. O parte a fanilor lui Dinamo și-a exprimat în mediul online dorința ca echipa lui Zeljko Kopic să o lase mai moale la partida de duminică pentru ca marea rivală să nu intre în top 6.

Întrebat despre ceea ce și-ar dori unii fani ai lui Dinamo, mijlocașul francez Eddy Gnahore a părut surprins și a transmis că nu se pune problema ca echipa lui să trateze diferit partida cu FC Argeș.

"Nu știu nimic despre asta. Tot ce știu este că noi ne antrenăm și ne dorim să câștigăm fiecare meci. Nu cred că va fi ceva diferit la acest meci cu FC Argeș. Noi vom încerca să câștigăm.

Îi înțeleg pe fani, dar noi nu luăm asta în considerare. Noi ne facem treaba și intrăm pe teren pentru a câștiga.

FC Argeș are o echipă foarte bună. E o mare surpriză în acest sezon, având în vedere că e nou-promovată, iar acum luptă pentru play-off. Trebuie să-i tratăm cu seriozitate și să fim concentrați pentru a câștiga", a spus Eddy Gnahore, pentru PRO TV.

Eddy Gnahore: "Dacă FCSB va intra în play-off, cu atât mai bine pentru noi. Am avea încă un derby"

Gnahore, unul dintre oamenii de bază din echipa lui Zeljko Kopic, spune că și-ar dori un play-off cu cele mai puternice echipe din Superliga.

"Nu am verificat recent clasamentul sau programul celorlalte echipe, dar cred că FCSB are o echipă bună și resursele necesare pentru a intra în play-off. Dacă vor intra, cu atât mai bine pentru noi, am avea încă un derby și ne-ar motiva și mai mult.

În play-off e bine să joci contra celor mai bune echipe. Până la urmă, despre asta este play-off-ul. Aici joacă cele mai bune echipe. Dacă meriți, câștigi campionatul. Dacă nu, nu", a mai spus Gnahore.